Amazon cùng Hải Phòng thúc đẩy xuất khẩu thương mại điện tử

Amazon Global Selling Việt Nam và Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, thỏa thuận tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực xuất khẩu thương mại điện tử.

Đại diện Amazon Global Selling Việt Nam tại sự kiện

Mục tiêu của thỏa thuận là cụ thể hóa cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp thành phố cảng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuyển đổi từ xuất khẩu truyền thống sang xây dựng thương hiệu riêng trên nền tảng số. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Hải Phòng, như dệt may, da, giày, đồ gỗ, bao bì, đồ điện tử gia dụng...

Theo Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng, đồng hành cùng Amazon Global Selling Việt Nam là bước đi thiết thực giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận phương thức xuất khẩu mới. Thông qua thương hiệu sản phẩm, Hải Phòng hướng tới việc khẳng định vị thế thương hiệu địa phương trên thị trường quốc tế, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển thương mại điện tử của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á, Amazon Global Selling, đánh giá cao tiềm năng của Hải Phòng nhờ hạ tầng logistics kết nối đồng bộ cùng nền tảng sản xuất đa dạng. Việc ký kết biên bản ghi nhớ là cơ sở để hai bên tiếp cận đúng nhu cầu doanh nghiệp, triển khai đào tạo bài bản và hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực.

Chương trình hợp tác tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tại Hải Phòng tiếp cận hơn 200 triệu khách hàng Prime và 5 triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu của Amazon.

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