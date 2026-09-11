AVSHOW 2026 quy tụ 27 đơn vị cùng nhiều dàn âm thanh đỉnh cao

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn AVSHOW lần thứ 26 với quy mô 36 phòng triển lãm trải dài từ lầu 1 đến lầu 3 của khách sạn Prince Sài Gòn (Phường Sài Gòn, TPHCM) được khai mạc ngày 11-9, quy tụ 27 nhà sản xuất và phân phối thiết bị âm thanh hifi, home theater cùng điện tử hi-tech.

Một góc không gian tại AVSHOW 2026

Số lượng đơn vị tham gia sự kiện năm nay tăng gấp 1,5 lần so với năm 2025, đánh dấu sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín như JBL, McIntosh, B&W, Accuphase, Sony, KEF, cùng các doanh nghiệp quốc tế mới đến từ Singapore, Hong Kong và Đài Loan.

Trải nghiệm âm thanh tại sự kiện

Để tối ưu hóa trải nghiệm khách tham quan, AVSHOW 2026 bố trí không gian cà phê và bắp nước miễn phí tại lầu 1 và lầu 2, kết hợp tổ chức 2 buổi workshop chuyên ngành do các kỹ sư âm thanh trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó, các phòng nghe nhạc và xem phim tại lầu 2 cũng diễn ra lịch trình diễn luân phiên liên tục.

Điểm nhấn lớn nhất tại AVSHOW 2026 là sự xuất hiện của hàng loạt siêu phẩm hi-end lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam: JBL Summit Everest: Cặp loa đầu bảng thuộc Series Summit nhân kỷ niệm 80 năm thành lập hãng JBL, được vận chuyển riêng bằng đường hàng không về phục vụ triển lãm. AlmaSuona Maestoso Horn Speaker (Prestige Version): Siêu phẩm loa kèn chế tác từ Ý, sở hữu kiến trúc 6 đường tiếng cùng 11 driver. Odeon Audio Carnegie & HYPHN: Mẫu loa độc bản Carnegie mang công nghệ hi-end từ Đức, sóng đôi cùng mẫu loa đầu bảng HYPHN được sơn và lắp ráp thủ công tại Anh với hơn 200 kiểu hoàn thiện khác nhau. FLAMINGO 300-X: Mẫu ampli đèn tích hợp khai thác nền tảng bóng 300B, đại diện cho thiết kế mới đến từ hai thương hiệu Việt ThivanLabs và Mavis Lab.

Ở mảng giải trí gia đình, Sony giới thiệu thế hệ TV BRAVIA True RGB gồm các dòng BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II và BRAVIA 3 II, kết hợp cùng hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7. Người dùng yêu thích nhiếp ảnh cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp bộ đôi máy ảnh Full-frame Sony Alpha 7R VI và Alpha 7 V.

Ngoài ra, không gian triển lãm lầu 3 tập trung giới thiệu các giải pháp tai nghe, loa di động, cùng các xu hướng nghe nhạc không dây và streaming trực tuyến tiếp cận nhóm khách hàng trẻ… Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn AVSHOW lần thứ 26 kéo dài đến ngày `13-9-2026.

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