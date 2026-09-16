UAG đa dạng hóa các loại phụ kiện cho iPhone 18

Thương hiệu phụ kiện bảo vệ thiết bị công nghệ UAG (Urban Armor Gear) của Hoa Kỳ vừa giới thiệu toàn bộ danh mục sản phẩm thế hệ mới dành cho iPhone 18 tại thị trường Việt Nam

Với thông điệp “Built To Go Further”, bộ sưu tập được phát triển để đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình, từ công việc, giải trí đến những trải nghiệm ngoài trời.

UAG tiếp tục đổi mới thiết kế bảo vệ với hai dòng ốp lưng Mouve và Mouve XTE. Cả hai sở hữu cấu trúc hai mảnh giúp bảo vệ khu vực bản lề. Riêng Mouve XTE được tích hợp chân đế 360 độ, cho phép điều chỉnh góc nhìn linh hoạt khi xem nội dung…

Các sản phẩm UAG dành cho iPhone 18

Các sản phẩm UAG được thiết kế để đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn thử nghiệm chống rơi cấp độ quân đội MIL-STD 810G-516.6, giúp bảo vệ thiết bị trước những cú rơi, va đập và tác động hàng ngày. Năm nay, một số dòng ốp iPhone 18 được nâng cấp khả năng chống sốc lên đến 9,1 m.

Ấn tượng với các phụ kiện UAG dành cho sản phẩm của Apple.

Bộ sưu tập iPhone 18 mang đến nhiều lựa chọn từ mỏng nhẹ, trong suốt đến phong cách rugged đặc trưng của UAG. Công nghệ Featherlight Composite tiếp tục giúp UAG cân bằng giữa độ bền và trọng lượng, bảo vệ chắc chắn mà không khiến thiết bị cồng kềnh.

Hệ sinh thái UAG thêm các lựa chọn mới

Đặc biệt trên iPhone 18, dòng Pathfinder và Monarch Pro được nâng cấp với thiết kế bảo vệ cụm camera mới. Các dòng Monarch Pro, Plasma XTE 360 và Plyo được trang bị nút Camera Control tích hợp, giúp dễ dàng căn khung hình, lấy nét và chụp ảnh.

Tùy từng dòng sản phẩm, 25–50% vật liệu sử dụng trong ốp lưng UAG được làm từ vật liệu tái chế, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Trong khuôn khổ sự kiện này, UAG Community ra mắt tại Việt Nam dưới sự quản lý của UAG Việt Nam. Đây là lần đầu tiên UAG xây dựng một cộng đồng chính thức tại Việt Nam, tạo không gian kết nối những người yêu công nghệ, đam mê phong cách sống năng động…

Các sản phẩm UAG dành cho iPhone 18 Series được phân phối chính hãng thông qua hệ thống hơn 50 đối tác bán lẻ trên toàn quốc và các kênh thương mại điện tử chính thức của thương hiệu. Riêng DTR Distribution là nhà phân phối chính thức của UAG (Urban Armor Gear) tại Việt Nam, đồng thời phát triển hệ thống phân phối và hoạt động thương hiệu thông qua mạng lưới đối tác bán lẻ trên toàn quốc.

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