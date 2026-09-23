FPT Cloud mở rộng vùng hạ tầng cloud tại TPHCM

Một góc bên trong Trung tâm Dữ liệu FPT Fornix HCM02.

Trong hệ thống điện toán đám mây, mỗi vùng hạ tầng độc lập, gồm tài nguyên máy chủ, lưu trữ và kết nối mạng được gọi là Zone. Zone Thủ Đức đặt tại Trung tâm Dữ liệu FPT Fornix HCM02, Khu Công nghệ cao TPHCM giúp doanh nghiệp triển khai ứng dụng gần nơi hoạt động, mở rộng tài nguyên, tối ưu độ trễ và xây dựng phương án dự phòng dữ liệu trong nước.

Với việc mở rộng này, quy mô hạ tầng FPT Cloud đạt 5.000 máy chủ vật lý, vận hành hàng trăm nghìn máy chủ ảo cùng năng lực lưu trữ đạt mức hàng trăm Petabyte (PB). Nền tảng đáp ứng đa dạng các hình thức lưu trữ từ Block, Object đến High-Performance Storage, sẵn sàng xử lý đa dạng tải công việc (workload) từ các hệ thống nghiệp vụ cốt lõi, dữ liệu lớn (Big Data) cho đến các bài toán AI phức tạp. FPT Cloud hiện đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, được Bộ Công an thẩm định và phê duyệt theo Văn bản số 3810/BCA-A05.

Một điểm đáng chú ý của việc bổ sung Zone Thủ Đức là khả năng kết nối giữa các vùng hạ tầng của FPT Cloud tại TPHCM. Tuyến liên kết nội vùng giữa các trung tâm dữ liệu tại TP.HCM đạt tổng băng thông 400Gbps với độ trễ khứ hồi 3ms. Hệ thống được triển khai trên 4 tuyến cáp quang song song hoàn toàn độc lập qua 2 nhà cung cấp viễn thông riêng biệt.

Ngay cả khi một nhà cung cấp gặp sự cố diện rộng hay đứt cáp đứt đoạn, các tuyến còn lại vẫn duy trì kết nối liên tục, cho phép doanh nghiệp xây kiến trúc đa vùng (multi-Zone) và đồng bộ dữ liệu gần thời gian thực ngay trong TP.HCM.

Với hạ tầng máy chủ ảo gia tăng sức mạnh bởi GPU tại Zone Thủ Đức, doanh nghiệp dễ dàng triển khai các bài toán suy luận AI, học máy (Machine Learning) và xử lý dữ liệu lớn theo mô hình pay-as-you-go (dùng đâu trả đó). Điều này giúp các tổ chức linh hoạt mở rộng tài nguyên tính toán ngay khi phát sinh nhu cầu mà không cần gánh nặng chi phí mua sắm và bảo trì hệ thống GPU riêng.

Song song với việc vận hành chính thức, FPT Cloud cũng triển khai lộ trình mở rộng các dịch vụ chuyên sâu trên nền tảng Zone Thủ Đức trong năm 2026. Cụ thể, bên cạnh dịch vụ lưu trữ đối tượng tùy chỉnh theo nhu cầu riêng (FPT Object Storage Dedicated) đã sẵn sàng, vùng hạ tầng sẽ tiếp tục bổ sung dòng lưu trữ hiệu năng cao dành riêng cho AI (FPT High Performance Storage for AI) và nâng cấp máy chủ ảo hỗ trợ giao thức IPv6 Compute, mang lại khả năng mở rộng tài nguyên mạng hướng tới gần như không giới hạn cho doanh nghiệp…

KIM THANH