Tập đoàn TCL khánh thành Bảo tàng Công nghiệp TCL

Với tổng diện tích hơn 23.000 m², trong đó hơn 9.000 m² dành cho không gian trưng bày, Bảo tàng Công nghiệp TCL quy tụ hơn 3.000 hiện vật được tuyển chọn, bố trí tại sáu khu trưng bày và một sảnh trung tâm.

Một góc Bảo tàng Công nghiệp TCL

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập, TCL đã khánh thành Bảo tàng Công nghiệp TCL tại Huizhou, là thành phố nơi TCL được thành lập vào năm 1981. Được xây dựng trên khuôn viên nhà máy trước đây của TTK, tiền thân của TCL, bảo tàng tái hiện hành trình phát triển của TCL song hành cùng những bước tiến của ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc.

Bộ sưu tập tại bảo tàng trải dài qua nhiều giai đoạn quan trọng của lịch sử phát triển công nghệ. Những hiện vật nổi bật có thể kể đến đĩa quét cơ học Nipkow từ thập niên 1920, chiếc TV đầu tiên của Trung Quốc, máy tính thương mại đầu tiên của Trung Quốc và màn hình OLED 4K in được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, do TCL CSOT phát triển vào năm 2024. Khu vực trưng bày TV cũng quy tụ hơn 100 mẫu TV cổ điển đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

“Bảo tàng Công nghiệp TCL không chỉ là nơi lưu giữ hành trình mà chúng tôi đã đi qua, mà còn là nguồn cảm hứng cho chặng đường phía trước. Trong 45 năm qua, TCL đã không ngừng phát triển bằng tinh thần khởi nghiệp, chuyển đổi và đổi mới. Khi bước vào một chương mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong và sự cam kết ấy để kiến tạo thêm nhiều khả năng mới cho tương lai”, ông Li Dongsheng, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TCL chia sẻ.

Thông qua hệ thống hiện vật và không gian trưng bày, bảo tàng cũng là nơi trưng bày và giới thiệu hành trình 45 năm đổi mới của TCL trên nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng, công nghệ hiển thị đến năng lượng sạch.

Không chỉ lưu giữ các sản phẩm và dấu mốc lịch sử, Bảo tàng Công nghiệp TCL còn cho thấy cách tập đoàn liên tục thích ứng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước những thay đổi của ngành công nghiệp, công nghệ và thị trường qua từng giai đoạn. Trong đó, năm 2019 là một trong những cột mốc chuyển đổi quan trọng của TCL.

Năm 2019, TCL hoàn tất quá trình tái cấu trúc lớn, hình thành TCL Technology và TCL Industries với mô hình vận hành độc lập. TCL Technology tập trung vào lĩnh vực công nghệ hiển thị và năng lượng mới, trong khi TCL Industries chuyên về thiết bị thông minh và dịch vụ.

Từ năm 2019 đến năm 2025, doanh thu của TCL Technology tăng hơn ba lần, từ khoảng 8,4 tỷ USD lên 27 tỷ USD. Trong cùng giai đoạn, doanh thu của TCL Industries tăng hơn gấp đôi, từ 11,7 tỷ USD lên khoảng 24,9 tỷ USD.

Ở cột mốc 45 năm, tinh thần tiên phong và sự cam kết đã định hình hành trình của TCL vẫn tiếp tục là nền tảng cho tương lai. TCL sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng trưởng bền vững và xây dựng thương hiệu trên quy mô toàn cầu, đồng thời củng cố vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và một thương hiệu công nghệ đáng tin cậy.

KIM THANH