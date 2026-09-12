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Cơ hội trải nghiệm GPT-6 Astra và nhận giải thưởng 30.000 USD

SGGPO

Tập đoàn Sea Limited và OpenAI vừa công bố mở cổng đăng ký cuộc thi lập trình Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam.

Cuộc thi lập trình Sea x OpenAI Codex Hackathon với giải thưởng 30.000 USD
Cuộc thi lập trình Sea x OpenAI Codex Hackathon với giải thưởng 30.000 USD

Sân chơi công nghệ này hướng đến cộng đồng lập trình viên AI, sinh viên, các nhóm khởi nghiệp (startup) cùng những người đang phát triển các sản phẩm công nghệ trên toàn quốc.

Trong suốt quá trình thi đấu, các đội sẽ cùng nhau xây dựng và hoàn thiện các dự án công nghệ, tập trung khám phá những cách thức ứng dụng AI để giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp và cộng đồng.

Trọng tâm của Sea x OpenAI Codex Hackathon là tạo không gian cho người tham gia trực tiếp trải nghiệm và làm việc với công cụ lập trình AI Codex, kết hợp cùng mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất GPT-6 Astra từ OpenAI. Thông qua các công cụ này, các đội thi sẽ thử nghiệm quy trình phát triển, tối ưu hóa mã nguồn và chuyển hóa ý tưởng sơ khai thành các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Đề bài của cuộc thi không giới hạn ở các bài toán kỹ thuật thuần túy mà mở rộng sang việc tìm kiếm các giải pháp đáp ứng nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng, nâng cao năng suất vận hành cho doanh nghiệp và hỗ trợ cộng đồng.

Các đội thi chiến thắng sẽ có cơ hội nhận tổng giá trị tài trợ lên đến 30.000 USD dưới dạng tín dụng API (API credit) từ OpenAI. Ngoài ra, các thành viên thuộc top 5 đội đứng đầu cuộc thi cũng sẽ nhận được gói đăng ký tài khoản ChatGPT Pro. Sau chặng thi tại Việt Nam, Sea và OpenAI dự kiến sẽ tiếp tục mang chuỗi hackathon này đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan…

Theo thể lệ được ban tổ chức công bố, các thí sinh sẽ tham gia thi đấu theo mô hình nhóm gồm từ 3 đến 4 thành viên, sẽ diễn ra trực tiếp trong ngày 31-10-2026, tại số 15 Lê Thánh Tôn (Phường Sài Gòn, TPHCM).

KIM THANH

Từ khóa

GPT-6 Astra Sea OpenAI Startup Mã nguồn Lập trình viên Đề bài API Sơ khai ChatGPT

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