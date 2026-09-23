Samsung cùng đối tác phát triển mô hình cửa hàng giặt sấy tự động

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại TiTi Laundry.

Đây là mô hình giặt sấy tự phục vụ 24/7 ứng dụng trọn bộ giải pháp giặt sấy công nghiệp Samsung đầu tiên được đưa vào vận hành thực tế tại Việt Nam. Theo đó người tiêu dùng có thể chủ động giặt sấy quần áo bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trong khi đó, chủ cửa hàng có thể quản lý và theo dõi trạng thái thiết bị từ xa qua hệ thống kết nối mà không cần nhân viên túc trực thường xuyên.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu người dân khu vực, TiTi Laundry được xây dựng như một mô hình tham chiếu thực tế. Mô hình này giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực giặt sấy thương mại có thể trực tiếp tham quan, trải nghiệm khả năng vận hành và đánh giá hiệu quả thiết bị trước khi quyết định đầu tư.

Cửa hàng được trang bị bộ đôi thiết bị gồm máy giặt công nghiệp dung tích 18kg và máy sấy công nghiệp dung tích 14kg, thiết kế chuyên dụng cho các cơ sở thương mại khai thác cường độ cao. Về tốc độ xử lý, máy giặt hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, còn máy sấy hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng và tăng khả năng phục vụ lượt giặt trong ngày.

Về mặt công nghệ, máy giặt sở hữu động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+ giúp duy trì hiệu suất ổn định và giảm thiểu rung lắc khi vận hành liên tục. Công nghệ Bubble Technology tạo luồng bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào vải để nâng cao hiệu quả làm sạch. Ngoài ra, thiết bị tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các ứng dụng quản lý và cổng thanh toán của bên thứ ba.

TiTi Laundry là bước khởi đầu trong chiến lược hợp tác giữa Samsung và các đối tác phân phối nhằm nhân rộng mô hình giặt sấy tự phục vụ tại thị trường Việt Nam. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, Samsung sẽ đồng hành cùng các đối tác phát triển tổng cộng 7 cửa hàng giặt sấy ứng dụng giải pháp công nghiệp. Việc mở rộng này nhằm giúp người tiêu dùng lẫn các nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ hơn về thiết bị, công nghệ quản lý và phương thức vận hành mô hình giặt sấy thông minh.

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