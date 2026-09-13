MAZER cung cấp cả hệ sinh thái sạc và phụ kiện kết nối cho iPhone 18

Thương hiệu phụ kiện công nghệ hiệu suất cao MAZER (Singapore) vừa giới thiệu dải giải pháp sạc và kết nối thế hệ mới dành riêng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại thị trường Việt Nam.

Một thiết bị sạc cho iPhone của MAZER

Hệ sinh thái mới gây ấn tượng nhờ đón đầu chuẩn sạc từ tính Qi2.2 công suất 25W, công nghệ bán dẫn GaN7 tối ưu hiệu suất và thiết kế cáp từ tính tự cuộn độc đáo.

Trong đợt ra mắt này, MAZER đưa nhiều nền tảng công nghệ thế hệ mới vào danh mục sản phẩm dành cho iPhone 2026. Nổi bật là công nghệ GaN và GaN7, giúp tăng mật độ công suất, kiểm soát nhiệt độ hiệu quả và nâng hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 95% trong một thiết kế nhỏ gọn.

Đi kèm với đó là chuẩn sạc nhanh USB-C Power Delivery 3.2 (PD 3.2), cho phép tự động điều chỉnh điện áp và công suất linh hoạt cho nhiều thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến laptop.

Hệ sinh thái phụ kiện mới của MAZER cung cấp các giải pháp chuyên biệt đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, như Pin dự phòng MAZER MagAir31, sạc từ tính dung lượng 10.000 mAh đạt chứng nhận Qi2.2. Thiết bị có kích thước gọn nhẹ, trọng lượng 200g, tích hợp màn hình kỹ thuật số hiển thị thông số và đạt chuẩn an toàn UN38.3, CCC. Hay trạm sạc gập gọn MAZER MagFold07 thiết kế tích hợp 3 vị trí sạc đồng thời cho iPhone (Qi2.2 25W), Apple Watch (5W) và AirPods (5W) với tổng công suất không dây 35W. Củ sạc MAZER PrestigeGaN 60Wứng dụng công nghệ GaN7 và tính năng Dynamic Power Boost, hỗ trợ tăng cường công suất động lên mức 60W với hiệu suất 95%. Hay cáp sạc MAZER InfiniteLink Cobra3 240W hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery 3.1 với công suất truyền tải tối đa 240W và tích hợp chip E-Marker nhận diện nguồn điện…

Đối với các giải pháp sạc không dây, MAZER tích hợp chuẩn sạc từ tính thế hệ mới Qi2.2 (Qi2 25W). So với mức công suất 15W của chuẩn Qi2 tiền nhiệm, Qi2.2 nâng công suất sạc từ tính lên đến 25W, kết hợp cơ chế căn chỉnh bằng nam châm giúp cố định vị trí sạc chính xác và rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Để đảm bảo an toàn vận hành, hệ thống InfiniteShieldhỗ trợ giám sát nhiệt độ liên tục, kết hợp màn hình Smart AI Display hiển thị trực quan công suất, nhiệt độ và trạng thái sạc theo thời gian thực.

Tại thị trường Việt Nam, dải phụ kiện MAZER dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được phân phối chính thức bởi Công ty TLC Trading, người tiêu dùng có thể trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm chính hãng qua hệ thống đại lý bán lẻ, cửa hàng phụ kiện công nghệ trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử…

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