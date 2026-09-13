Khoa học công nghệ

Đời sống công nghệ

MAZER cung cấp cả hệ sinh thái sạc và phụ kiện kết nối cho iPhone 18

SGGPO

Thương hiệu phụ kiện công nghệ hiệu suất cao MAZER (Singapore) vừa giới thiệu dải giải pháp sạc và kết nối thế hệ mới dành riêng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại thị trường Việt Nam.

Một thiết bị sạc cho iPhone của MAZER
Một thiết bị sạc cho iPhone của MAZER

Hệ sinh thái mới gây ấn tượng nhờ đón đầu chuẩn sạc từ tính Qi2.2 công suất 25W, công nghệ bán dẫn GaN7 tối ưu hiệu suất và thiết kế cáp từ tính tự cuộn độc đáo.

Trong đợt ra mắt này, MAZER đưa nhiều nền tảng công nghệ thế hệ mới vào danh mục sản phẩm dành cho iPhone 2026. Nổi bật là công nghệ GaN và GaN7, giúp tăng mật độ công suất, kiểm soát nhiệt độ hiệu quả và nâng hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 95% trong một thiết kế nhỏ gọn.

Đi kèm với đó là chuẩn sạc nhanh USB-C Power Delivery 3.2 (PD 3.2), cho phép tự động điều chỉnh điện áp và công suất linh hoạt cho nhiều thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến laptop.

tlc-trading-phu-kien-mazer-cho-iphone-18-pro-11.jpg

Hệ sinh thái phụ kiện mới của MAZER cung cấp các giải pháp chuyên biệt đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, như Pin dự phòng MAZER MagAir31, sạc từ tính dung lượng 10.000 mAh đạt chứng nhận Qi2.2. Thiết bị có kích thước gọn nhẹ, trọng lượng 200g, tích hợp màn hình kỹ thuật số hiển thị thông số và đạt chuẩn an toàn UN38.3, CCC. Hay trạm sạc gập gọn MAZER MagFold07 thiết kế tích hợp 3 vị trí sạc đồng thời cho iPhone (Qi2.2 25W), Apple Watch (5W) và AirPods (5W) với tổng công suất không dây 35W. Củ sạc MAZER PrestigeGaN 60Wứng dụng công nghệ GaN7 và tính năng Dynamic Power Boost, hỗ trợ tăng cường công suất động lên mức 60W với hiệu suất 95%. Hay cáp sạc MAZER InfiniteLink Cobra3 240W hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery 3.1 với công suất truyền tải tối đa 240W và tích hợp chip E-Marker nhận diện nguồn điện…

tlc-trading-phu-kien-mazer-cho-iphone-18-pro-12.jpg

Đối với các giải pháp sạc không dây, MAZER tích hợp chuẩn sạc từ tính thế hệ mới Qi2.2 (Qi2 25W). So với mức công suất 15W của chuẩn Qi2 tiền nhiệm, Qi2.2 nâng công suất sạc từ tính lên đến 25W, kết hợp cơ chế căn chỉnh bằng nam châm giúp cố định vị trí sạc chính xác và rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Để đảm bảo an toàn vận hành, hệ thống InfiniteShieldhỗ trợ giám sát nhiệt độ liên tục, kết hợp màn hình Smart AI Display hiển thị trực quan công suất, nhiệt độ và trạng thái sạc theo thời gian thực.

tlc-trading-phu-kien-mazer-cho-iphone-18-pro-08.jpg

Tại thị trường Việt Nam, dải phụ kiện MAZER dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được phân phối chính thức bởi Công ty TLC Trading, người tiêu dùng có thể trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm chính hãng qua hệ thống đại lý bán lẻ, cửa hàng phụ kiện công nghệ trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử…

BÌNH LÂM

Từ khóa

25W IPhone 2026 Từ tính CCC 60W Tăng mật độ AirPods MAh IPhone 18 Pro Max IPhone 18 Pro

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn