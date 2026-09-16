Shopee 9-9 bùng nổ nhờ công nghệ livestream AI

Sự kiện “9-9 Ngày Siêu Mua Sắm” của Shopee khép lại với những con số kỷ lục, phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến, từ nội dung tương tác đến dịch vụ giao hàng siêu tốc.

Nội dung giải trí tiếp tục khẳng định sức hút và gia tăng tương tác hiệu quả với người dùng

Mô hình mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment) tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiến dịch lần này. Thống kê từ sàn ghi nhận các nền tảng Shopee Live và Shopee Video thu hút hơn 2,2 tỷ lượt xem nội dung.

Riêng trong ngày cao điểm 9-9, lượng sản phẩm bán ra qua hai kênh này tăng gấp 5 lần so với ngày thường, cho thấy các hình thức nội dung trực quan đang hỗ trợ đắc lực giúp người dùng tiếp cận thông tin sinh động và dễ đưa ra quyết định mua sắm.

Đáng chú ý, cộng đồng nhà bán hàng đã chủ động ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa chi phí. Xuyên suốt sự kiện, gần 7.000 phiên livestream ứng dụng công nghệ AI đã được triển khai, giúp các thương hiệu cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Trong đó, nhóm ngành hàng Máy tính bàn, Bộ quà tặng Bách hóa và Chăm sóc da mặt ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trên toàn sàn.

Bên cạnh yếu tố nội dung, chất lượng hạ tầng giao vận tiếp tục trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh cốt lõi trên thị trường thương mại điện tử. Trong ngày 9-9, số lượng người mua ưu tiên chọn các phương thức giao hàng hỏa tốc (1H và 4H) tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Trong đó, dịch vụ giao hàng hỏa tốc 1H ghi nhận mức tăng bứt phá gấp 5 lần, phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét về tốc độ trong trải nghiệm mua sắm.

Đối với các mặt hàng công nghệ và điện máy giá trị cao, rào cản vận chuyển dần được xóa bỏ nhờ việc tích hợp trọn gói dịch vụ giao nhận và lắp đặt tại nhà. Số lượng đơn hàng cồng kềnh đi kèm dịch vụ lắp đặt tăng gấp 8 lần so với ngày thường, với tivi, máy giặt sấy và máy điều hòa không khí là ba nhóm sản phẩm bán chạy nhất.

Để tối ưu chi phí mua sắm, người tiêu dùng đã chủ động kết hợp nhiều giải pháp ưu đãi trên nền tảng. Với hơn 145 triệu voucher giảm giá và ưu đãi vận chuyển được áp dụng, kết hợp cùng Shopee Xu và quà tặng từ nhà bán hàng, người mua đã tiết kiệm tổng cộng khoảng 14.000 tỷ đồng xuyên suốt sự kiện.

Sức mua ở phân khúc hàng chính hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi lượng người dùng lần đầu mua sắm trên Shopee Mall tăng gấp 3 lần. Đặc biệt, mô hình Shopee Mall Outlet ghi nhận lượng sản phẩm bán ra trong ngày 9-9 tăng kỷ lục gấp 41 lần so với ngày thường.

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