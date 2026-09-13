Các nhà bán lẻ đổng loạt mở cổng để người mua đặt iPhone 18

Vào lúc 19 ngày 12-9-2026, các hện thống bán iPhone như Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, CellphoneS đã đồng loạt mở cổng đặt hàng sớm (Pre-order) cho bộ đôi flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 sẽ được giao cho khách hàng lúc 8h ngày 18-9-2026.

Theo đó, Minh Tuấn Mobile, Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR) mở cổng đặt hàng sớm (Pre-order) cho bộ đôi flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Những sản phẩm chính hãng đầu tiên sẽ đồng loạt được giao tới tay người dùng từ 8h00 ngày 18-9-2026 trên toàn quốc.

Về giá bán, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm từ 38,99 triệu đồng (hỗ trợ trả góp từ 3,71 triệu đồng/tháng), trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng (trả góp từ 3,45 triệu đồng/tháng).

Đi kèm sự kiện mở đặt hàng là gói ưu đãi tài chính toàn diện với tổng trị giá lên đến 3,85 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng thanh toán qua các ngân hàng liên kết như Vietcombank, Techcombank, MB Bank, VPBank... được giảm trực tiếp đến 2 triệu đồng. Hệ thống cũng triển khai giải pháp trả góp "3 KHÔNG" (không lãi suất, không phí phát sinh, không trả trước), hỗ trợ chuyển đổi nhanh eSIM và tặng quà lưu niệm trị giá 500.000 đồng.

Đáng chú ý, chương trình "Thu cũ - Đổi mới" được Minh Tuấn Mobile đẩy mạnh với mức trợ giá lên tới 88% thông qua quy trình thẩm định công khai, đi kèm chuỗi voucher giảm giá phụ kiện.

Cùng ngày, cùng giờ, hệ thống Di Động Việt cũng mở cổng đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên hệ thống website. Các sản phẩm chính hãng sẽ chính thức mở bán và bàn giao tới tay người dùng từ 8h00 ngày 18-9-2026.

Để nhận các quyền lợi đặt trước, khách hàng thực hiện đặt cọc 1.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12-09 đến 18-9-2026. Tính đến trước thời điểm mở đặt cọc, hệ thống ghi nhận hơn 25.000 lượt đăng ký nhận thông tin, trong đó phiên bản màu đỏ Burgundy dung lượng 256GB chiếm khoảng 60% lượt lựa chọn.

Trong đợt này, Di Động Việt triển khai tổng gói ưu đãi trị giá lên đến 10 triệu đồng tùy theo điều kiện áp dụng. Cụ thể, khi tham gia chương trình "Thu cũ - Đổi mới", khách hàng được hệ thống trợ giá thêm đến 6 triệu đồng. Quy trình định giá áp dụng công nghệ Trade-in AI trong 5 phút, không tháo máy hay can thiệp phần cứng và giá thu được giữ cố định trong 7 ngày.

Bên cạnh đó, người dùng được giảm thêm đến 4 triệu đồng theo phương thức thanh toán, kết hợp ưu đãi thành viên D.Member đến 1%. Khách hàng cũng có thể lựa chọn giải pháp "Trả góp 30" với 0% lãi suất, 0 phí và 0 đồng trả trước. Khi mua kèm các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple, khách hàng nhận thêm ưu đãi đến 8 triệu đồng, gồm giảm 300.000 đồng cho AirPods 5, giảm đến 39% cho phụ kiện và tặng SIM Wintel Data 60GB…

Cùng thời điểm nói trên, Hệ thống bán lẻ CellphoneS mở cổng đặt cọc trước bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sản phẩm sẽ đồng loạt lên kệ từ 8:00 sáng ngày 18-9 tại hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Theo đại diện CellphoneS, hệ thống đã ghi nhận gần 40.000 khách hàng đăng ký nhận thông tin sớm trước thời điểm chính thức cho đặt cọc.

Trong đợt này, CellphoneS áp dụng gói khuyến mãi tài chính hấp dẫn cho khách hàng đặt trước. Cụ thể, hệ thống trợ giá lên đến 5 triệu đồng khi khách hàng bán máy cũ lên đời và giảm thêm đến 2 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết. Đáng chú ý, gói cam kết S-BuyBack giúp bảo lưu giá trị thu mua lại thiết bị lên đến 65% sau 15 tháng sử dụng.

Bên cạnh đó, người mua được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất kéo dài đến 18 tháng không phụ phí. Thành viên SMember nhận thêm ưu đãi giảm tới 5% khi mua máy hay phụ kiện và được trợ giá thu cũ lên đời thêm 1 triệu đồng…

Ngoài ra, CellphoneS tích hợp công cụ định giá máy cũ trong 2 phút trên ứng dụng di động, cam kết giữ giá thu mua và sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng CareS...

KIM THANH