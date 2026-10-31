ASEAN tăng cường an ninh năng lượng

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Bahlil Lahadalia vừa cho biết nước này sẽ ưu tiên khí đốt cho thị trường nội địa, chỉ xuất khẩu phần sản lượng dư thừa.

Trước đó, từ ngày 24-10, Indonesia bắt đầu cắt giảm 31 triệu feet khối khí tiêu chuẩn/ngày (MMSCFD) xuất sang Singapore để phục vụ nhu cầu phát điện trong nước.

Theo tờ Tempo, mức cắt giảm này tương đương khoảng 8% tổng lượng khí đốt Indonesia xuất sang Singapore qua đường ống từ các mỏ ở Natuna và Sumatra.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã đề nghị các bên thực hiện đầy đủ hợp đồng thương mại, đồng thời khẳng định Singapore có đủ nguồn khí thay thế để duy trì hoạt động.

Theo Bộ trưởng Bahlil Lahadalia, việc cắt giảm vẫn nằm trong giới hạn hợp đồng và Indonesia không vi phạm bất kỳ thỏa thuận khí đốt nào với Singapore.

Diễn biến này bộc lộ những điểm yếu trong cấu trúc an ninh năng lượng của ASEAN, khi nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung và hạ tầng kết nối từ các nước láng giềng.

Việc Indonesia giảm xuất khẩu khí đốt sang Singapore cũng đặt ra vấn đề về tính ổn định của các cam kết năng lượng xuyên biên giới, trong bối cảnh nhu cầu nội địa tại các nước xuất khẩu ngày càng tăng.

Theo chuyên gia Prateek Pandey thuộc Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy (Na Uy), việc Indonesia ưu tiên khí đốt cho thị trường nội địa cần đi đôi với tăng đầu tư vào hạ tầng khai thác, vận chuyển và phân phối. ASEAN cũng cần nâng cao khả năng ứng phó trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bên lề Tuần lễ Năng lượng quốc tế Singapore ngày 27-10, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho rằng, khu vực cần củng cố hạ tầng, xây dựng kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lẫn nhau.

Theo tập đoàn truyền thông ABS-CBN, Philippines đã khởi công xây dựng cơ sở dự trữ nhiên liệu chiến lược đầu tiên của chính phủ. Trước đó, Philippines và Singapore đã trao đổi thư bày tỏ ý định nghiên cứu kết nối điện xuyên biên giới trong khuôn khổ Lưới điện ASEAN. Những bước đi này cho thấy các nước ASEAN ngày càng chú trọng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.

HẠNH CHI