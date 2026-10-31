Thế giới sáng 31-10: Trực thăng rơi ở Himalaya làm 6 người thiệt mạng, Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Tây Sahara nguy cơ chấm dứt hoạt động

Nguy cơ Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Tây Sahara phải chấm dứt hoạt động, các tai nạn trực thăng tại Ấn Độ cùng tranh cãi pháp lý về những dự án công cộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump... là những tin tức đáng chú ý trong sáng 31-10.

Hai dự thảo về Tây Sahara đều thất bại

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua hai dự thảo nghị quyết về Tây Sahara, khiến nhiệm vụ của Phái bộ Liên hợp quốc về trưng cầu dân ý tại Tây Sahara (MINURSO) đứng trước nguy cơ hết hạn vào ngày 31-10 (giờ địa phương).

Các đại sứ tại Liên hợp quốc trao đổi trước khi bỏ phiếu hôm 30-10. Ảnh: UN PHOTO/MARTINE PERRET

Trước đó, Nga phủ quyết dự thảo do Mỹ soạn, dù văn bản nhận được 11 phiếu ủng hộ. Dự thảo này đề xuất gia hạn MINURSO thêm một năm, đổi tên phái bộ và lấy kế hoạch tự trị của Morocco làm cơ sở duy nhất cho các cuộc đàm phán. Moscow phản đối, cho rằng văn bản định trước kết quả về quy chế của Tây Sahara.

Dự thảo sau đó của Nga chỉ đề nghị gia hạn nguyên trạng thêm một năm. Văn bản nhận 3 phiếu thuận, 11 phiếu trắng và một phiếu chống của Mỹ, không đủ điều kiện được thông qua.

MINURSO hiện có 155 nhân sự quân sự, phụ trách giám sát lệnh ngừng bắn tại vùng lãnh thổ tranh chấp. Tổ chức nhân đạo quốc tế Oxfam cảnh báo việc phái bộ ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực và người tị nạn Sahrawi.

Ấn Độ: 6 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Himalaya

Giới chức xác nhận một trực thăng dân sự chở 6 người bị rơi tại rừng gần làng Chai, khu vực Joshimath, bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Toàn bộ 6 người, gồm phi công và 5 hành khách, đã thiệt mạng.

Trực thăng AS350B3, số hiệu VT-HCX, do Công ty Trans Bharat Aviation vận hành, cất cánh lúc 13 giờ 14 ngày 30-10 từ sân bay trực thăng Badrinath, hướng đến sân bay Sahastradhara ở Dehradun. Máy bay mất liên lạc khi bay qua thung lũng Joshimath. Lực lượng cảnh sát, quân đội, đội ứng phó thảm họa bang Uttarakhand và cơ quan địa phương đã triển khai tìm kiếm, đưa các nạn nhân khỏi hiện trường.

Theo Cơ quan Phát triển hàng không dân dụng Uttarakhand (UCDA), chiếc trực thăng đã mất liên lạc khi đang bay qua thung lũng Joshimath. Ảnh: PTI

Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ đã cử nhóm của Tổng cục Hàng không dân dụng đến Dehradun để đánh giá sơ bộ vụ việc. Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân. Cơ quan Hàng không dân dụng bang Uttarakhand tạm đình chỉ toàn bộ đội bay của Trans Bharat Aviation.

Tòa án Mỹ xem xét hai dự án cải tạo công trình công cộng của Tổng thống Trump

Tòa án liên bang Mỹ xem xét hai vụ kiện liên quan các dự án chỉnh trang công trình công cộng ở thủ đô Washington của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Với dự án sân golf công cộng East Potomac, Thẩm phán Ana Reyes yêu cầu kiểm tra liệu quan chức chính quyền và luật sư Bộ Tư pháp Mỹ có cung cấp thông tin gây hiểu nhầm cho tòa hay không. Bà chưa kết luận có sai phạm. Trước đó, ông Trump thông báo sân golf sẽ đóng cửa 15 tháng, từ ngày 15-11, để cải tạo, dù đại diện chính phủ từng nói chưa có kế hoạch hoàn chỉnh.

Memorial Circle, nơi dự kiến xây dựng khải hoàn môn tại Washington, Mỹ.

﻿ Ảnh: G. EDWARD JOHNSON/CC BY 4.0

Trong vụ còn lại, Thẩm phán Tanya Chutkan xem xét yêu cầu ngăn xây dựng khải hoàn môn cao 250 feet (khoảng 76 m) tại Memorial Circle, giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang quốc gia Arlington. Các cựu binh và nhà bảo tồn cho rằng Quốc hội chưa phê chuẩn dự án, trong khi chính quyền ông Trump cho biết công trình có thể khởi công sau khi nhận đủ các phê duyệt cần thiết.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha bác yêu cầu từ chức sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente đã bác yêu cầu từ chức sau vụ va chạm hai đoàn tàu gần thị trấn Urda, tỉnh Toledo, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng. Theo ông, ưu tiên hiện nay là làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục các lỗ hổng an toàn và giải thích đầy đủ với công chúng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống kiểm soát tàu LZB gặp trục trặc khiến các đoàn tàu tự động dừng. Trung tâm điều hành ở Madrid sau đó cho phép một đoàn tàu của Renfe tiếp tục chạy với tốc độ thông thường, dù phía trước là đoàn tàu Iryo đang dừng. Bộ trưởng Puente cho biết quy trình trong tình huống này yêu cầu tàu phải chạy chậm, không quá 40 km/giờ.

Hình ảnh từ trực thăng của Lực lượng Vệ binh dân sự Tây Ban Nha cho thấy hiện trường vụ va chạm tàu gần Urda, tỉnh Toledo. Ảnh: GUARDIA CIVIL

Các nghiệp đoàn đường sắt phản đối việc sớm quy trách nhiệm cho nhân viên điều độ tại trung tâm điều hành, cho rằng cần tập trung điều tra sự cố hệ thống tín hiệu và điều kiện làm việc. Hệ thống LZB dự kiến được thay bằng ERTMS trên tuyến Madrid - Seville vào đầu năm 2027, chậm hơn kế hoạch trước đó. Tính đến tối 30-10, giới chức Tây Ban Nha cho biết đã khám nghiệm 65 nạn nhân và xác định danh tính 12 người.

HÀ TRANG