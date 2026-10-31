Sau vụ Binance bị tấn công, các sàn giao dịch tiền mã hóa tăng cường bảo mật

Tổng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ảnh: Bloomberg

Ngày 30-10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Trong khi đó, Binance thông báo đã phát hiện thêm các điểm xâm nhập và đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cùng các đối tác để truy tìm, thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Trên mạng xã hội X, đồng Tổng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng chia sẻ, vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ông Teng xác nhận ví nóng của Binance, tức ví kết nối Internet để phục vụ giao dịch, đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của người dùng được lưu trữ trong ví lạnh ngoại tuyến và chỉ chuyển sang ví nóng khi người dùng yêu cầu rút tiền.

Công ty phân tích an ninh chuỗi khối (blockchain) TRM Labs của Mỹ ước tính tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của Binance trên 10 blockchain, phần lớn chỉ trong khoảng 20 phút. TRM Labs cùng nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá đây là vụ trộm tiền mã hóa có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Binance cho biết đã phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích tiền mã hóa độc lập Garrick Hileman, có dấu hiệu tin tặc đang chuyển một phần tài sản chưa thu hồi được và đổi sang các loại tiền mã hóa khác, gây khó khăn cho việc truy vết.

Ông Harry Donnelly, Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng quản trị rủi ro tiền mã hóa Circuit, cho biết các doanh nghiệp đang lên kế hoạch tăng cường đào tạo nhân viên nhằm phòng ngừa hình thức tấn công này. Công ty phân tích blockchain Chainalysis nhấn mạnh nhóm tấn công dường như sử dụng những phương thức rửa tiền tinh vi mà công ty chưa từng ghi nhận.

Tổng Giám đốc sàn OKX Star Xu kêu gọi xây dựng hệ thống cảnh báo theo thời gian thực, cho phép các bên lập tức chia sẻ thông tin khi xảy ra tấn công, phối hợp ứng phó nhanh và tạm thời phong tỏa tài sản nghi bị đánh cắp.

KHÁNH HƯNG