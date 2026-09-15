Đồng chí Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chiều 15-9, tại Hà Nội, các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã cho ý kiến về các nội dung của công tác hội và phong trào thanh niên, đồng thời tiến hành kiện toàn nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy (giữa) làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2024-2029

Trọng tâm 3 tháng cuối năm là tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Hội nghị cũng thống nhất với dự thảo chương trình công tác năm 2027, chủ đề dự kiến là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029, thống nhất để đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX thôi tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.

Hội nghị đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 10 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch và 38 đồng chí tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

MINH DUY