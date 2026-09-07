Đồng chí Lý Việt Trung làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM

Đồng chí Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, được điều động đến nhận công tác tại Hội Nhà báo TPHCM và giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định đến đồng chí Lý Việt Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngày 7-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ đối với Hội Nhà báo TPHCM.

Tham dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Cùng dự có các nhà báo: Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định đến đồng chí Lý Việt Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại hội nghị, đồng chí Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM đến nhận công tác tại Hội Nhà báo TPHCM để giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng và bày tỏ tin tưởng đồng chí Lý Việt Trung tiếp tục phát huy được thế mạnh, phối hợp để xây dựng Hội Nhà báo Thành phố ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đề nghị tập thể Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng cơ quan, báo chí địa phương; báo đài Trung ương, báo chí ngành đang hoạt động trên địa bàn TPHCM. Từ đó đưa hình ảnh đẹp nhất của Thành phố, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lý Việt Trung cảm ơn lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã tín nhiệm, phân công công tác về Hội Nhà báo Thành phố. Bày tỏ niềm vinh dự được giao nhiệm vụ, Nhà báo Lý Việt Trung khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam, của Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM, để góp phần cho hoạt động báo chí của TPHCM có thêm nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hơn nữa; tập hợp, gắn kết đội ngũ những người làm báo; hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng các đồng chí Ban Tổ Chức Thành ủy, Hội Nhà báo TPHCM chúc mừng đồng chí Lý Việt Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Lý Việt Trung sinh năm 1970; trình độ: Cử nhân khoa học ngành Sư phạm Nga văn, Cử nhân khoa học ngành Sư phạm Anh văn; Cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí Lý Việt Trung được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM từ tháng 12-2020. Trước đó, đồng chí công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng và giữ các chức vụ: Phó Tổng Biên tập; Trưởng Ban Quốc tế - Đối ngoại, Trưởng Ban Điện tử tiếng Anh, Ủy viên Ban Biên tập...

THÁI PHƯƠNG