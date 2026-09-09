Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn được Ban Bí thư quyết định cho thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn quê xã Phước Hòa, TPHCM; là Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng. Đồng chí từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Tháng 7-2025, đồng chí được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. Tháng 7-2026, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ, Đồng Tháp là sự hội tụ của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là không gian kết nối Đồng Tháp Mười, sông Tiền, Mỹ Tho, Gò Công, vùng biên giới và hướng ra biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí nêu 5 định hướng lớn của địa phương, gồm: tổ chức lại không gian phát triển và tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, phát huy tốt hơn vị trí chiến lược của tỉnh, hình thành các trục kết nối hiệu quả giữa biên giới, Đồng Tháp Mười, Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Tho, Gò Công và hướng ra biển; liên kết với TPHCM, các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm logistics, cảng biển lớn.

Tỉnh xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao; tạo bước chuyển mạnh về công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và con người.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Với những định hướng đó, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cam kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, khơi thông mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Đồng Tháp phát triển nhanh, xanh, hiện đại và bền vững.

QUANG VINH