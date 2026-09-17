Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 17-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 5869/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 18-9.



Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Đại Đồng. Ảnh: MINH HẢI

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng tiếp tục nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Cục An ninh chính trị nội bộ - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ đồng chí Nguyễn Đại Đồng thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đại tá Nguyễn Đại Đồng (47 tuổi, quê quán Hà Nội) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vào tháng 3-2022. Trước khi về công tác tại Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đại Đồng là Trưởng phòng An ninh, văn hóa và thể thao (Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an).

NGUYỄN HƯỞNG - MINH HẢI