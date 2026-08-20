Đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai

Sáng 20-8, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức hội công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên. Ảnh: PH

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai với 100% số phiếu đồng ý.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, từ ngày 20-8, bà Nguyễn Thị Cát Tiên được điều động đến công tác tại UBND TP Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác, đồng thời là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Bà cam kết chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND và sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai; cùng tập thể UBND thành phố Đồng Nai nâng cao hiệu quả điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát.

Như vậy, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai hiện gồm Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út và 6 Phó Chủ tịch: Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Văn Hà, Nguyễn Thị Hoàng và Nguyễn Thị Cát Tiên.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên sinh năm 1973, quê tỉnh Quảng Trị, có trình độ Thạc sĩ kinh tế; từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (trước đây) và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc.

PHÚ NGÂN