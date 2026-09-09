Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Chiều 9-9, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Hồng Thanh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh sinh năm 1972, quê xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh; trình độ Cử nhân Lý luận chính trị, Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Luật. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Thanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ cùng Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh tập thể; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo phương châm: “Quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt và hiệu quả”.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ

HĐND tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung nâng cao năng lực trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm khai thác tiềm năng, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm các đồng chí: Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. HĐND tỉnh Tây Ninh cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

QUANG VINH