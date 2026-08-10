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Đại tá Hoàng Quốc Việt giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

SGGPO

Chiều 10-8, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định đến Đại tá Hoàng Quốc Việt. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định đến Đại tá Hoàng Quốc Việt. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an)…

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hoàng Quốc Việt bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lớn trước Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

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Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đại tá Hoàng Quốc Việt từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Năm 2022, đồng chí được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

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THANH TUẤN

Từ khóa

Thanh Hóa Bộ Công an Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

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