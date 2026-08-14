Bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai

Tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Cát Tiên.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên (bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai. Ảnh H.T

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên sinh năm 1973, quê xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị; trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (trước đây); Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (trước đây); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai đã thông qua một số nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, xử lý dự án và rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính...

PHÚ NGÂN