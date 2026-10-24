Bão Champi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc), hơn 500 người bị thương

Theo số liệu cập nhật ngày 24-10, có ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương sau khi bão Champi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Sân bay Bành Hồ hoãn nhiều chuyến bay trong ngày 23 và 24-10 do bão Champi. Ảnh: FOCUS TAIWAN

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), dù bão đang suy yếu nhưng sức gió giật gần tâm bão vẫn đạt khoảng 126km/giờ. Bão hiện di chuyển về phía Bắc, hướng tới bờ biển Trung Quốc đại lục, song được dự báo không đổ bộ vào khu vực này.

Trước đó, từ nửa đêm 23-10, tâm bão đã chuyển hướng xuống phía Nam, di chuyển sát bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một đường vòng cung hiếm thấy ngoài khơi rồi ngoặt lên phía Bắc. Tại một số khu vực ven biển, gió giật lên tới 227km/giờ đã làm quật đổ nhiều đường dây điện.

Bão Champi quét qua vùng lãnh thổ Đài Loan. Ảnh: CNA

Tính đến sáng 24-10, bão Champi làm mất điện hơn 288.000 hộ dân. Nhờ nỗ lực khắc phục khẩn cấp, khoảng 80% số hộ nhanh chóng được cấp điện trở lại. Cơ quan Hàng không Đài Loan thông báo có thêm 259 chuyến bay bị hủy trong ngày 24-10, tiếp sau 977 chuyến bay bị hủy vào ngày 23-10.

Cơn bão gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực của Đài Loan. Thống kê của chính quyền địa phương ghi nhận gần 2.200 cây đổ, hơn 700 tòa nhà bị hư hại. Chính quyền tại nhiều khu vực phía Bắc và trung tâm Đài Loan, bao gồm cả Đài Bắc, đã cho đóng cửa các văn phòng và trường học trong ngày 24-10.

PHƯƠNG NAM