Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho chị Ka Hon tại Lâm Đồng

Sáng 21-9, đại diện Báo SGGP phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng) thăm hỏi, trao 9 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 1 cho chị Ka Hon (sinh năm 1991, ngụ thôn Đăngsrôn, xã Ninh Gia).

Chị Ka Hon nhận tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ

Chị Ka Hon là nhân vật trong bài viết “Bệnh tim hằn nỗi đau lên người mẹ trẻ”, đăng trên Báo SGGP ngày 1-9-2026.

Đón nhận tiền hỗ trợ, chị Ka Hon xúc động cảm ơn bạn đọc và Báo SGGP đã quan tâm, chia sẻ, giúp chị có thêm điều kiện chữa bệnh.

Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn qua Báo SGGP, các nhà hảo tâm cũng đến trao hỗ trợ gia đình chị Ka Hon

Như Báo SGGP đã thông tin, chị Ka Hon được bác sĩ chẩn đoán bị thông liên nhĩ, kích thước lỗ thông 18mm, cần can thiệp bít lỗ thông. Gần đây, những cơn đau liên tục khiến sức khỏe chị suy giảm, không thể lao động.

Gia đình sống trong căn nhà gỗ thiếu thốn, nguồn thu chủ yếu từ ít ruộng vườn. Chi phí phẫu thuật hàng chục triệu đồng vượt khả năng xoay xở của gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, chị thường xuyên phải nhờ bà ngoại và các dì chăm sóc người con mới 10 tuổi.

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