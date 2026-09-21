Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho chị Ka Hon tại Lâm Đồng

Chị Ka Hon là nhân vật trong bài viết “Bệnh tim hằn nỗi đau lên người mẹ trẻ”, đăng trên Báo SGGP ngày 1-9-2026.
Đón nhận tiền hỗ trợ, chị Ka Hon xúc động cảm ơn bạn đọc và Báo SGGP đã quan tâm, chia sẻ, giúp chị có thêm điều kiện chữa bệnh.
Như Báo SGGP đã thông tin, chị Ka Hon được bác sĩ chẩn đoán bị thông liên nhĩ, kích thước lỗ thông 18mm, cần can thiệp bít lỗ thông. Gần đây, những cơn đau liên tục khiến sức khỏe chị suy giảm, không thể lao động.
Gia đình sống trong căn nhà gỗ thiếu thốn, nguồn thu chủ yếu từ ít ruộng vườn. Chi phí phẫu thuật hàng chục triệu đồng vượt khả năng xoay xở của gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, chị thường xuyên phải nhờ bà ngoại và các dì chăm sóc người con mới 10 tuổi.