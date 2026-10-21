Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam cho tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 21-10, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn đã trao tặng 25 bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh cho tỉnh Hà Tĩnh.

Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Hà Tĩnh

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Bà Nguyễn Thị Hải Sâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hà Tĩnh - đại diện đơn vị đồng hành cùng tham dự.

Đại biểu tham dự buổi trao tặng bản đồ Việt Nam của Báo SGGP đến tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, nhiều năm qua, Báo SGGP đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 24-9-2025, Báo SGGP phối hợp Tập đoàn GrowMax trao hàng trăm suất học bổng tặng các em học sinh và hỗ trợ cơ sở vật chất cho một số trường học ở tỉnh Hà Tĩnh với tổng kinh phí 510 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại chương trình

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Báo SGGP phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000, biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bản đồ có kích thước 70x100cm.

Với sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo SGGP triển khai chương trình trao tặng bản đồ hành chính cấp tỉnh Việt Nam “Tự hào dấu ấn non sông” với thông điệp “Bản đồ trên tay, Tổ quốc trong tim”.

Đến nay, Báo SGGP đã in khoảng 100.000 bản đồ Việt Nam để trao tặng nhiều tỉnh thành cả nước; 100.000 bản đồ TPHCM và một số địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh phát biểu tại chương trình

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn Báo SGGP và Agribank đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Lê Văn Khánh khẳng định, các đơn vị sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả bản đồ trong thông tin, tuyên truyền về hệ thống đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

ĐỨC HẢI