Quảng Ngãi: Tìm kiếm khu vực nghi có 16 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm

Theo thông tin nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 3 khu vực ở xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng cùng nhân chứng đang tìm kiếm khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Clip do UBND xã Đặng Thùy Trâm cung cấp

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng xác định 3 khu vực khảo sát trọng điểm.

Cụ thể, khu vực 1 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Đồng Lớn), tại tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang, dự kiến có 1 hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được danh tính, có khả năng quê ở Hà Nội, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh khoảng tháng 5, 6-1973.

Ông Vũ Quang Trung, y tá bệnh xá giai đoạn 1972-1975, là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ. Liệt sĩ được quấn bằng võng dù bộ đội, các di vật kèm theo gồm ảnh người vợ ôm con gái, mặt sau ghi tên và ngày mất, cùng vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin chi tiết.

Lực lượng chức năng vào rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo thông tin nhân chứng cung cấp. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Khu vực 2 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971-1972), tại tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, dự kiến có 7 phần mộ liệt sĩ. Vị trí khảo sát là khu đất trống, cách dãy nhà dài điều trị thương binh khoảng 10m.

Theo thông tin từ ông Vũ Quang Trung và ông Nguyễn Văn Thông (nguyên y sĩ bệnh xá), các phần mộ được bọc bằng tăng hoặc võng dù bộ đội; mỗi mộ có vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin.

Khu vực 3 thuộc Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Ngang giai đoạn 1973-1974), tại tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, dự kiến tìm kiếm cụm 7-8 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh trong giai đoạn 1973-1974. Trong đó, có một liệt sĩ tên Hiền, dân tộc Mường. Thông tin nhân chứng là bà Bùi Thị Kim Phụng, nguyên y tá bệnh xá giai đoạn 1973-1974, người trực tiếp chôn cất 3 trong số 8 liệt sĩ tại khu vực này, đồng thời dẫn đường phục vụ công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Để phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, UBND xã Đặng Thùy Trâm bố trí kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị dụng cụ đào tìm, thiết bị đánh dấu vị trí và các vật tư cần thiết. Trạm Y tế xã chuẩn bị thuốc men, dụng cụ sơ cứu, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tham gia khảo sát tại khu vực rừng núi.

Hội Cựu chiến binh cũng được giao phối hợp với các ban liên lạc cựu chiến sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng và đồng đội cũ để tiếp tục thu thập thông tin, xác minh nhân chứng, làm rõ vị trí chôn cất liệt sĩ.

* Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức lực lượng, phương tiện khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Quảng trường 16/3, phường Kon Tum. Đội K53 đang khảo sát bằng máy ra đa xuyên đất. Ảnh: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI Trong quá trình khảo sát, lực lượng chức năng sử dụng máy ra đa xuyên đất để rà quét khu vực, phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Công tác khảo sát được triển khai thận trọng, khoa học, bảo đảm quy trình và yêu cầu chuyên môn.

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NGUYỄN TRANG