Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt đối tượng phạm tội trốn trên tàu cá ở Vũng Tàu

SGGPO

Ngày 20-8, lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Võ Văn Vũ (33 tuổi, ngụ ấp Thừa Trung, xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long), bị can bị khởi tố về tội hiếp dâm, khi người này đang lẩn trốn trên một tàu cá neo đậu tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu, TPHCM.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ đội Biên phòng TPHCM), trước đó đơn vị nhận được thông tin phối hợp từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long về việc truy tìm Võ Văn Vũ.

Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố để điều tra về hành vi hiếp dâm, xảy ra ngày 19-4-2026 tại ấp Bình Thới, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Clip bắt giữ Võ Văn Vũ

Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra và xác minh nhân thân, lực lượng chức năng xác định Vũ đang là thuyền viên trên tàu cá BV 90279 TS. Tàu cá này được xác định đang neo đậu tại khu vực vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu, TPHCM.

QA (2).jpg
Võ Văn Vũ bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở Vũng Tàu

Ngay sau khi xác định được vị trí, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long, khống chế và bắt giữ Võ Văn Vũ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20-8.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao Vũ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Bộ đội Biên phòng TPHCM Công an tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Vũ bị can khởi tố hiếp dâm tàu cá Sao Mai - Vũng Tàu TPHCM Cơ quan Cảnh sát điều tra Bà Rịa - Vũng Tàu Vĩnh Long

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn