Bắt đối tượng phạm tội trốn trên tàu cá ở Vũng Tàu

Ngày 20-8, lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Võ Văn Vũ (33 tuổi, ngụ ấp Thừa Trung, xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long), bị can bị khởi tố về tội hiếp dâm, khi người này đang lẩn trốn trên một tàu cá neo đậu tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu, TPHCM.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ đội Biên phòng TPHCM), trước đó đơn vị nhận được thông tin phối hợp từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long về việc truy tìm Võ Văn Vũ.

Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố để điều tra về hành vi hiếp dâm, xảy ra ngày 19-4-2026 tại ấp Bình Thới, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Clip bắt giữ Võ Văn Vũ

Qua công tác nắm tình hình, kiểm tra và xác minh nhân thân, lực lượng chức năng xác định Vũ đang là thuyền viên trên tàu cá BV 90279 TS. Tàu cá này được xác định đang neo đậu tại khu vực vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu, TPHCM.

Võ Văn Vũ bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở Vũng Tàu

Ngay sau khi xác định được vị trí, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long, khống chế và bắt giữ Võ Văn Vũ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20-8.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao Vũ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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TRÚC GIANG