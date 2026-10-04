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Nam sinh cầm xe, chuyển hơn 90 triệu đồng cho nhóm "bắt cóc online"

SGGPO

Bị đe dọa liên quan đường dây rửa tiền, một sinh viên tại TPHCM đã cầm cố tài sản, chuyển hơn 90 triệu đồng, sau đó tự nhốt mình trong khách sạn theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.

Ngày 4-10, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM lập hồ sơ, điều tra vụ "bắt cóc online" xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 2-10, tiếp nhận tin báo, lực lượng công an truy xét và xác định nạn nhân đang ở một mình tại khách sạn trên đường số 6, phường Linh Xuân nên đến đưa về trụ sở làm việc.

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N. tự nhốt mình trong khách sạn theo yêu cầu của nhóm lừa đảo. Ảnh: KIẾN VĂN

Nạn nhân là V.H.N. (sinh năm 2007, quê tỉnh Ninh Bình, hiện là sinh viên năm 2 một trường đại học tại TPHCM). Tại cơ quan công an, N. khai đã nhận cuộc gọi điện thoại, người này tự xưng là Công an TP Hà Nội. Đối tượng thông báo nam sinh liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu vào ứng dụng Zoom và chuyển tiền để "chứng minh thu nhập".

Do lo sợ, N. cầm cố xe máy, máy tính và vay qua ứng dụng được tổng cộng 95 triệu đồng, sau đó chuyển hơn 90 triệu đồng vào 2 tài khoản do các đối tượng chỉ định. Nhóm lừa đảo tiếp tục điều hướng, yêu cầu N. đến thuê phòng tại một khách sạn để tự nhốt mình, tuyệt đối không liên lạc với ai.

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N. nhắn tin về gia đình để nhờ chuyển tiền "chứng minh khả năng tài chính". Ảnh: KIẾN VĂN

Tại phòng khách sạn, nhóm lừa đảo ép N. liên hệ với gia đình, dựng chuyện nhận được suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu gia đình chuyển 800 triệu đồng để "chứng minh tài chính".

Nam sinh làm theo hướng dẫn, gọi điện và nhắn tin thúc giục gia đình chuyển tiền. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình N. đã trình báo lực lượng chức năng. Công an kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo: Các cơ quan tố tụng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội hay ứng dụng trực tuyến và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "chứng minh tài chính". Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Bắt Cóc Bắt Cóc Online Nam Sinh Sinh Viên Lừa Lừa Đảo Công An

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