Xe 16 chỗ tông lật taxi, 9 người bị thương

Sáng 16-8, xe trung chuyển 16 chỗ tông taxi công nghệ 7 chỗ tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa (TPHCM), khiến taxi lật ngửa. Vụ tai nạn làm 9 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, trong đó có 2 trẻ em.

Vụ tại nạn khiến xe 7 chỗ lật ngửa

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 45 phút. Xe trung chuyển biển số 50E-547.xx chạy trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ Điện Biên Phủ về Võ Thị Sáu, đến giao lộ Nguyễn Tất Thành thì va chạm với taxi công nghệ 7 chỗ biển số 60H-323.xx đang chạy về hướng quốc lộ 51. Sau va chạm, chiếc taxi xoay vòng rồi lật ngửa giữa giao lộ. Người đi đường nhanh chóng phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ tai nạn để điều tra

Tại hiện trường, taxi bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ và đồ vật văng ra đường. Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra. Hình ảnh camera ghi nhận thời điểm xảy ra va chạm, đèn tín hiệu tại giao lộ đang ở chế độ chớp vàng.

Cận cảnh hai phương tiện gây tai nạn

Tiếp nhận 9 nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa lập tức kích hoạt phương án cấp cứu hàng loạt và báo động đỏ nội viện, huy động hơn 10 bác sĩ cùng các ê kíp liên quan phối hợp xử trí.

Sau quá trình cấp cứu và đánh giá ban đầu, có 5 nạn nhân phải nhập viện, trong đó, 2 bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát. Một trẻ có biểu hiện suy hô hấp, SpO₂ khoảng 93%; trẻ còn lại lơ mơ trong bối cảnh đa chấn thương.

Các nạn nhân được cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Những trường hợp còn lại sau khi được thăm khám, đánh giá không có chỉ định nhập viện đã được hướng dẫn điều trị, theo dõi ngoại trú.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TRÚC GIANG