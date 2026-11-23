Chỉ còn 4 ngày đến kỳ thu hoạch, một gia đình ở tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng phát hiện 400 trụ thanh long bị chặt phá, gây thiệt hại nặng nề.

Hàng ngàn trái thanh long bị chặt đôi

Tối 23-11, chị Huỳnh Thị Hạnh (ngụ thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình đã gửi đơn trình báo Công an xã Tân Thành đề nghị điều tra vụ vườn thanh long của gia đình bị chặt phá, gây thiệt hại nặng nề, ngay trước thời điểm thu hoạch.

Video: Hàng ngàn trái thanh long bị chặt đứt đôi sát ngày thu hoạch

Khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ sáng cùng ngày, chị Hạnh cùng chồng là anh Võ Nhân Từ vào vườn tưới nước, bàng hoàng phát hiện nhiều trụ thanh long bị chặt phá. Trong tổng số 800 trụ, khoảng 400 trụ bị phá hoại. Quả thanh long trên các trụ bị chặt đôi, không còn khả năng thu hoạch.

Các co nối đường ống tưới nước còn bị bẻ gãy. Những trụ thanh long mới trồng bị chặt đứt gốc. Ước tính, số thanh long bị phá hoại khoảng 4-5 tấn, tương đương khoảng 6.000-8.000 trái.

Hàng ngàn trái thanh long bị chặt đôi

Theo gia đình, vụ việc có thể xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm này, người dân sống gần khu vực vườn nghe tiếng chó sủa bất thường.

Trái thanh long bị chặt nằm la liệt dưới đất

Theo chị Hạnh, vườn thanh long chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là đến kỳ cắt bán lứa đầu tiên. Với giá thị trường hiện khoảng 28.000 đồng/kg, giá trị số trái bị phá hoại ước tính hơn 100 triệu đồng. Riêng chi phí đầu tư cho lứa thanh long này khoảng 60 triệu đồng, chưa kể tiền cây giống, trụ trồng và công chăm sóc từ ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Gia đình chị Hạnh có hoàn cảnh khó khăn, chị hàng ngày bán bánh mì trước cổng trường, còn chồng làm nông. Cả hai trông chờ nguồn thu từ vườn thanh long để trang trải cuộc sống.

Vườn thanh long bị chặt phá khi chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch

Gia đình chị Hạnh mong cơ quan chức năng sớm khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định người thực hiện hành vi phá hoại, xử lý theo quy định, bảo vệ quyền lợi của người dân.

TIẾN THẮNG