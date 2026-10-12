Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về trường hợp bệnh nhân tử vong sau hai lần nhập viện

Sáng 12-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) thông tin về trường hợp bệnh nhân nam tử vong ngày 4-10, sau hai lần nhập viện trong ngày 3-10. Bệnh viện cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3-10, bệnh nhân L.M.Đ. (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Rạch Dừa, TPHCM) đến khám với các triệu chứng ho, đau họng và nôn ói.

Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm họng cấp tính, trào ngược dạ dày, được xử trí chống nôn, kê đơn thuốc và theo dõi tại khoa Cấp cứu. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, bệnh nhân tự rời khỏi khoa và ra về.

Đến 16 giờ 55 phút, bệnh nhân quay lại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã, kích thích. Sau khi được cấp cứu, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Mặc dù được cấp cứu và điều trị tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện. Bệnh nhân tử vong lúc 16 giờ 35 phút ngày 4-10. Theo chẩn đoán được bệnh viện công bố, người bệnh hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu, biến chứng ngừng tim; đái tháo đường mới phát hiện; sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, biến chứng suy đa cơ quan; toan chuyển hóa mất bù và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nặng.

Sau sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị, tổ chức họp kiểm thảo tử vong, đồng thời mời bệnh viện tuyến cuối tham gia Hội đồng chuyên môn theo quy định.

Bệnh viện cũng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Công an phường Phước Thắng để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Hiện bệnh viện đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người bệnh, đồng thời khẳng định quan điểm tôn trọng sự thật, phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và không bao che nếu có sai phạm. Trường hợp quá trình rà soát xác định có thiếu sót hoặc sai phạm, bệnh viện sẽ nghiêm túc xử lý theo quy định.

Bệnh viện cũng đề nghị cộng đồng tiếp cận sự việc trên cơ sở hồ sơ, bằng chứng chuyên môn và kết luận của cơ quan chức năng; không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để suy diễn về nguyên nhân tử vong hoặc trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

KHÁNH CHI