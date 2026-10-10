Cắt lá lách khổng lồ cho người đàn ông mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Ngày 10-10, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ lá lách nặng gần 3kg cho một bệnh nhân 36 tuổi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), phải truyền máu định kỳ mỗi tháng. Ca phẫu thuật có sự phối hợp chuyên môn của Bệnh viện Bình Dân.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp của 2 bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi) mắc bệnh Thalassemia, tình trạng thiếu máu mạn tính khiến anh phải truyền khoảng 4 đơn vị máu mỗi tháng để duy trì sức khỏe. Trong quá trình điều trị, lá lách của người bệnh ngày càng to do tăng hoạt động phá hủy tế bào máu, làm tình trạng bệnh thêm phức tạp và gia tăng nhu cầu truyền máu.

TS.BSCKII. Phạm Hữu Đoàn, Phó Giám đốc BVĐK Bà Rịa, cùng TS.BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan mật tụy, BV Bình Dân trực tiếp đến tận giường bệnh để thăm khám và động viên anh T.

Trước tình trạng này, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, với sự tham gia của các chuyên khoa Nội tổng hợp, Huyết học và Gây mê hồi sức, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Sau đó, ca phẫu thuật đã diễn ra với sự phối hợp chuyên môn giữa Bệnh viện Bình Dân (đại diện là TS.BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan mật tụy), và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (với sự tham gia của BS.CKII Trần Anh Đức, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp). Các bác sĩ đã cắt bỏ thành công lá lách có trọng lượng gần 3kg của người bệnh.

Cận cảnh phim chụp cắt lớp ổ bụng của bệnh nhân trước phẫu thuật.

Theo các chuyên gia, ở một số người mắc Thalassemia, lá lách phì đại và tăng cường phá hủy tế bào máu có thể khiến tình trạng thiếu máu trầm trọng hơn, làm tăng nhu cầu truyền máu. Trong những trường hợp được đánh giá có chỉ định phù hợp, phẫu thuật cắt lách có thể giúp giảm nhu cầu truyền máu và cải thiện tình trạng lâm sàng.

Tuy nhiên, cắt lá lách không phải là phương pháp áp dụng cho tất cả người bệnh Thalassemia. Việc chỉ định phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên mức độ thiếu máu, kích thước lá lách, đáp ứng điều trị và các nguy cơ có thể gặp sau mổ, trong đó có huyết khối và nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi sức khỏe lâu dài, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

KHÁNH CHI