Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Đại diện các đơn vị ký kết phối hợp triển khai mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện. Ảnh: THUẬN AN

Theo mô hình này, các gia đình được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời qua tài khoản định danh điện tử, thí điểm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Mô hình giúp kết nối đăng ký khai sinh với đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Đây là bước cụ thể hóa dịch vụ công theo vòng đời, giảm kê khai lặp lại và đơn giản hóa thủ tục trên môi trường số.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện. Ảnh: THUẬN AN

Theo đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, việc bố trí quầy hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhằm giúp người dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử.

Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ tiếp nhận, số hóa và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành; UBND cấp xã vẫn là cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả.

Nhân viên hỗ trợ người dân đăng ký khai sinh tại bệnh viện. Ảnh: THUẬN AN

Các cơ quan giải quyết không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trên hệ thống. Với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa thống nhất, cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn rõ nội dung cần hoàn thiện, hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

Trước đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình này. Đối tượng áp dụng là trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin đầy đủ; không áp dụng cho trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội Phan Văn Phúc trao giấy khai sinh cho đại diện gia đình. Ảnh: THUẬN AN

NGUYỄN HƯỞNG