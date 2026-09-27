Bệnh viện Da liễu TPHCM đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp mục tiêu nâng tầm y tế chuyên sâu

Phát biểu tại hội nghị Khoa học da liễu miền Nam 2026 do Bệnh viện Da liễu TPHCM tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, bệnh viện hoàn toàn đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; không chỉ tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân thành phố và bạn bè quốc tế, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu nâng tầm thương hiệu y tế chuyên sâu của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại hội nghị Khoa học da liễu miền Nam 2026 (Ảnh: L.ANH)

Ngày 27-9, Bệnh viện Da liễu TPHCM tổ chức Hội nghị Khoa học da liễu miền Nam 2026 (Southern Conference of Dermatology -SCD 2026) với chủ đề "Cập nhật toàn diện da liễu: Từ bệnh học đến thẩm mỹ nội khoa".

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao Bệnh viện Da liễu TPHCM đã tổ chức một chương trình khoa học đa dạng, chuyên sâu, với nhiều chủ đề mang tính thời sự; định hướng đúng đắn, phản ánh nhu cầu thực tiễn của xã hội: mục tiêu không dừng lại ở việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý da liễu, mà còn là việc chăm sóc, can thiệp thẩm mỹ một cách an toàn và hiệu quả.

“Hội nghị không chỉ là một sự kiện chuyên môn của ngành, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Bệnh viện Da liễu TPHCM trong suốt thời gian qua. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức, kinh nghiệm mà còn khẳng định vị thế và tầm vóc ngày càng cao của chuyên ngành da liễu Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh biểu dương và ghi nhận nỗ lực của tập thể bệnh viện trong công tác quản trị chất lượng và an toàn người bệnh.

Ban giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM tặng hoa cảm ơn cho các đại biểu (Ảnh: L.ANH)

Việc Bệnh viện Da liễu TPHCM xuất sắc đạt mức cao nhất của tiêu chuẩn ACHS (Australian Council on Healthcare Standards) là một cột mốc đáng nhớ, khẳng định năng lực quản trị, quy trình khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc của Bệnh viện Da liễu TPHCM hoàn toàn đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Thành quả này không chỉ tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân thành phố và bạn bè quốc tế, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu nâng tầm thương hiệu y tế chuyên sâu của TPHCM.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu Bệnh viện Da liễu cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ngành da liễu nói riêng và y tế nói chung phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM phát biểu tại hội nghị

BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, hội nghị là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành da liễu, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, giao lưu, và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ y tế trong khu vực và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của SCD 2026 là sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Thụy Điển, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Ba Lan, cùng các chuyên gia đến từ các bệnh viện, trường đại học và hội chuyên ngành trong nước.

Hội nghị Khoa học da liễu miền Nam 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27-9, gồm các chương trình tiền hội nghị và phiên chính thức: Chương trình tiền hội nghị (ngày 25 đến 26-9) được tổ chức với điểm nhấn nổi bật là phần trình diễn kỹ thuật tiêm đến từ các báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế với chủ đề “Tái tạo cấu trúc và cải thiện chất lượng da bằng phức hợp Hybrid HA” và tiếp cận y học chính xác trong thực hành da liễu với chương trình “Ứng dụng AI và Epigenetic trong da liễu thẩm mỹ”. Phiên chính thức (ngày 27-9) với 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời về các vấn đề như: Thách thức trong bệnh da mạn tính, Rối loạn sắc tố, Trẻ hóa da, Ứng dụng Laser và các thiết bị phát năng lượng, Xử trí tai biến và cấp cứu sau thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, Cập nhật chất làm đầy và Botulinum toxin trong thẩm mỹ da liễu...

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