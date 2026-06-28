Biến chứng thẩm mỹ vì tin vào quảng cáo làm đẹp bằng các công nghệ hiện đại

“Bệnh viện Da liễu TPHCM thường xuyên tiếp nhận các trường hợp biến chứng thẩm mỹ liên quan đến việc thực hiện những thủ thuật bằng các công nghệ sử dụng thiết bị năng lượng như laser, sóng cao tần, sóng điện từ tần số cao tạo nhiệt sâu dưới da (RF), vi kim dùng năng lượng sóng vô tuyến (PF), siêu âm hội tụ... tại những cơ sở chưa được cấp phép”.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh bị biến chứng thẩm mỹ liên quan đến thực hiện thủ thuật bằng công nghệ sử dụng thiết bị năng lượng

Đó là thông tin được BS CK2 Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM chia sẻ tại Hội nghị khoa học quý 2 năm 2026 của bệnh viện được tổ chức vào ngày 28-6.

Theo BS CK2 Trần Vũ Anh Đào, nhiều trường hợp người bệnh đến thăm khám tại bệnh viện trong tình trạng da rỉ dịch kéo dài, thương tổn da sau laser chậm hồi phục sau nhiều tuần. Một số trường hợp chỉ đi khám bệnh viện vào giai đoạn trễ hơn sau vài tháng, thậm chí vài năm sau khi đã đi rất nhiều nơi với tình trạng sẹo hồng ban kéo dài, sẹo phì đại, sẹo lồi, hoặc tăng - giảm sắc tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống và giao tiếp của bệnh nhân.

Điều đáng chú ý là bản thân người bệnh không biết mình đã được điều trị bằng phương pháp gì, người thực hiện có phải là bác sĩ hay không và cần chăm sóc theo dõi như thế nào sau điều trị… chỉ được quảng cáo là “làm 1 lần sẽ đẹp”... Thực tế và y văn ghi nhận, phần lớn nguyên nhân dẫn đến các tai biến liên quan đến việc đánh giá bệnh nhân chưa đầy đủ, chỉ định sai, lựa chọn thông số không phù hợp, không nhận diện endpoint lâm sàng, cooling không thích hợp hoặc chăm sóc sau thủ thuật không đúng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

“Nhiều người cho rằng chỉ cần thiết bị hiện đại thì việc điều trị sẽ an toàn và hiệu quả - quan điểm này đúng nhưng chưa đủ. Vì dù sao đi nữa, thiết bị, máy móc chỉ là công cụ. Hiệu quả và mức độ an toàn điều trị phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của người sử dụng trong việc chẩn đoán đúng bệnh, nắm rõ về tương tác laser–mô, kinh nghiệm vận hành và khả năng xử trí những trường hợp có nguy cơ biến chứng”, BS CK2 Trần Vũ Anh Đào chia sẻ.

Để hạn chế tối đa nguy cơ gặp tai biến khi làm đẹp bằng các công nghệ hiện đại, trước khi quyết định thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ nói chung cũng như các thiết bị năng lượng nói riêng người dân cần lưu ý lựa chọn cơ sở chuyên khoa, được khám trực tiếp bởi bác sĩ, khai báo đầy đủ thuốc đang dùng, tiền sử sẹo lồi, bệnh do virus Herpes (HSV), tình trạng rám nắng và hiểu rõ thời gian hồi phục cũng như nguy cơ biến chứng của các thủ thuật này.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau điều trị bằng các thiết bị phát năng lượng như bỏng, phồng rộp, tăng sắc tố hoặc sẹo… người dân không nên tự xử trí bằng thuốc không rõ nguồn gốc mà cần tái khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, hội nghị khoa học quý 2 năm 2026 Bệnh viện Da liễu TPHCM gồm 2 phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề về cập nhật các công nghệ và trang thiết bị y tế tiên tiến: công nghệ điều trị rối loạn sắc tố và trẻ hóa da, công nghệ hủy mỡ, tạo hình đường nét và điều trị rạn da, công nghệ điều trị rụng tóc và tăng tiết mồ hôi, công nghệ điều trị mụn và sẹo mụn. BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM phát biểu tại hội nghị Hội nghị thu hút gần 600 đại biểu với các báo cáo viên đến từ Argentina, Bệnh viện Da liễu TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trường Y - Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành… nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, tăng cường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm thực hành giữa các cán bộ y tế trong khu vực.

THÀNH AN