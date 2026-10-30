Bị cáo Phó Đức Nam khai lý do chi tiền cho "tổ tư vấn"

Chiều 30-10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Trả lời đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam khai nhận, năm 2018 sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó về Việt Nam tổ chức các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Bị cáo thừa nhận hệ thống sàn của mình không hoạt động giao dịch thực tế như quảng cáo, mà các nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn (như cáo trạng truy tố). Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó thuộc về nhóm điều hành.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo lời khai của bị cáo, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, các bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Isik Uran trực tiếp quản lý.

Phó Đức Nam cùng 2 trợ thủ là Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia 3%-5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Về vận hành đường dây, Phó Đức Nam khai, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo nhờ Nguyễn Thanh Phong tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động hay không. Thông qua Nguyễn Thanh Phong, Phó Đức Nam được giới thiệu gặp gỡ Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn để trao đổi về việc mở sàn forex ở Việt Nam.

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam khai, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không. Thông qua Nguyễn Thanh Phong, Phó Đức Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn để hỏi về việc mở sàn forex ở Việt Nam.

Trong thời điểm vận hành, khi khách hàng thua lỗ dẫn đến khiếu kiện, Phó Đức Nam tìm cách thoái thác trách nhiệm và xử lý khi nhân viên bị cơ quan chức năng triệu tập. Bị cáo khẳng định, Isik Uran mới là người quyết định cuối cùng. Sau khi được Nam báo cáo, Isik Uran đồng ý thành lập "tổ tư vấn" gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn (cùng là cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) để hướng dẫn Nam cùng các nhân viên cách thức làm việc, tránh bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Phó Đức Nam đã trả công cho 3 người này tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.

Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi về mục đích chuyển tiền hàng tháng cho Phạm Trường Sơn, Phó Đức Nam khai đây là khoản chi nhằm duy trì mối quan hệ: "Bị cáo đâu có bị điên mà nói với 2 anh công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ nên các anh không biết. Về khoản tiền trả cho các anh, lúc đó bị cáo nổi hứng cho để giữ mối quan hệ với các anh”.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc.

ĐỖ TRUNG