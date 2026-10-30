Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả hơn 1.545 tỷ đồng cho trái chủ trong đợt 11

Ngày 30-10, Thi hành án dân sự TPHCM cho biết đã tiếp tục tổ chức chi trả đợt 11 với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thi hành án dân sự TPHCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát theo Bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TAND TPHCM, Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TPHCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 trái chủ.

Đến nay, Thi hành án dân sự TPHCM đã chi trả 11 đợt cho các trái chủ với tổng số tiền hơn 13.921 tỷ đồng.

Riêng đợt 11, số tiền thu được từ cá nhân, tổ chức hoàn trả và xử lý tài sản của bà Lan là hơn 1.545 tỷ đồng (được chi trả theo tỷ lệ 5,1369%) đã chi trả cho 42.637 trái chủ. Trong đó, cơ quan chức năng đã gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án của 471 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản.

Thi hành án dân sự TPHCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm hai giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục chi trả các đợt tiếp theo.

SONG MAI