Pháp luật

Viện Kiểm sát khu vực 2 phối hợp bàn giao hơn 2.800 m2 đất công

SGGPO

Ngày 30-10, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 2, TPHCM phối hợp với Phòng Thi hành án dân sự (THADS) khu vực 2, TPHCM tổ chức thi hành bản án dân sự công ích, bàn giao lại khu nhà, đất  ở phường Hiệp Bình cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức.

VKSND khu vực 2, TPHCM phối hợp Phòng THADS khu vực 2, TPHCM giám sát việc bàn giao đất. Ảnh: SONG MAI
VKSND khu vực 2, TPHCM phối hợp Phòng THADS khu vực 2, TPHCM giám sát việc bàn giao đất. Ảnh: SONG MAI

Theo bản án sơ thẩm ngày 4-9-2026 của TAND khu vực 2, TPHCM (đã có hiệu lực pháp luật), Công ty H.B buộc giao trả cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức nhà và khu đất tại số 17/3 đường 27, khu phố 33, phường Hiệp Bình, với tổng diện tích hơn 2.807m2.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 2 đã kiểm sát các quyết định, phối hợp với Phòng THADS khu vực 2 thực hiện thủ tục tống đạt, làm việc với bên phải thi hành án. Sau đó, Công ty H.B thống nhất tự nguyện bàn giao nhà, đất công và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

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Kiểm sát viên và chấp hành viên cùng các bên liên quan kiểm tra lại ranh mốc thửa đất trước khi bàn giao. Ảnh: SONG MAI

Tại buổi làm việc, VKSND khu vực 2 trực tiếp kiểm sát việc bàn giao nhà, đất đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Đồng thời, kiểm sát kết quả thực hiện các khoản thu nộp án phí, chi phí tố tụng và nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng.

Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên cơ quan Viện Kiểm sát và đơn vị Thi hành án dân sự phối hợp thực hiện việc thi hành bản án có hiệu lực nhằm thu hồi tài sản công theo Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, Nhà nước hoặc các đối tượng yếu thế.

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SONG MAI

Từ khóa

Viện kiểm sát VKSND khu vực 2 VKSND khu vực 2 TPHCM Nghị quyết 205 tài sản công bản án dân sự công ích

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