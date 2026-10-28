Truy tố 47 bị can trong vụ án Cây xanh Công Minh

Chiều 28-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin, đơn vị đã ban hành bản cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh) đã thành lập, điều hành hệ thống cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (trước đây).

Bị can Nguyễn Công Minh còn trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các giám đốc khu vực, trưởng ban pháp lý/trưởng phòng kỹ thuật khu vực, giám đốc chi nhánh trong hệ thống để câu kết với chủ đầu tư trước, trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, Nguyễn Công Minh và các cá nhân dưới quyền phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập kinh tế kỹ thuật để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện để hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Bị can Nguyễn Công Minh đang bị truy nã. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Các đối tượng cũng tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Cáo trạng xác định, sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công. Nhóm đối tượng còn lựa chọn các công ty khác làm "quân xanh" tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian trên, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn một số huyện của tỉnh Quảng Trị (trước đây) đã tạo điều kiện cho Thái Hữu Dũng (Giám đốc khu vực miền Trung của Công ty Cây xanh Công Minh), Phan Duy Châu (Giám đốc Công ty TNHH Môi trường xanh Quảng Trị trước đây) phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Qua đó, giúp Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, trong vụ án, bị can Nguyễn Công Minh bị xác định trong giai đoạn trên đã chỉ đạo, điều hành hệ thống cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (trước đây), với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.900 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, bị can hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 264 tỷ đồng. Hiện đối tượng này đang bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.

ĐỖ TRUNG