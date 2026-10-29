Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia 700 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được chuyển đổi qua phương thức mua bán USDT khoảng 700 tỷ đồng.

Ngày 29-10, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan An ninh điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội); áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái). Ảnh: CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành xác minh, truy vết dòng tiền.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đăng ký tài khoản trên các website giả mạo, thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua sắm trang sức, quần áo để nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng chi trả lợi nhuận để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận trường hợp bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, Đà Nẵng) bị dẫn dụ bằng kịch bản “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và nhập mật khẩu xác thực.

Theo cơ quan điều tra, tiền chiếm đoạt được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó dùng để mua USDT trên các sàn giao dịch và chuyển vào ví do nhóm liên quan quản lý.

Trước đó, ngày 28-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 3 bị can gồm Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002, cùng trú Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm này liên lạc qua Telegram, móc nối với một số người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm bình phong tiếp nhận tiền từ các bị hại, sau đó chuyển cho đầu mối mua USDT. Số USDT này tiếp tục được chuyển vào ví do nhóm người Trung Quốc tại Campuchia quản lý.

Tổng số tiền được chuyển đổi qua phương thức trên được cơ quan điều tra xác định bước đầu khoảng 700 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan.

NGUYÊN KHÔI