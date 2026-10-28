TP Đồng Nai hỗ trợ kinh phí đối với các vụ án liên quan đến số đề, vé số giả

UBND TP Đồng Nai vừa quy định mức chi hỗ trợ cao nhất 50 triệu đồng/vụ án đối với công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả; tối đa 15 triệu đồng/vụ vi phạm hành chính. Kinh phí hỗ trợ nhằm phục vụ công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc liên quan.

Theo Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND, mức hỗ trợ đối với vụ án đã có bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật được xác định căn cứ vào hình phạt.

Hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề được Công an xã Phước Thái, TP Đồng Nai phát hiện, bắt giữ

Cụ thể, mức chi hỗ trợ là 10 triệu đồng/vụ án đối với vụ án có hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo; 15 triệu đồng/vụ án đối với mức phạt tù dưới 1 năm; 20 triệu đồng/vụ án đối với mức phạt tù từ 1 năm đến dưới 2 năm; 25 triệu đồng/vụ án đối với mức phạt tù từ 2 năm đến dưới 3 năm; 30 triệu đồng/vụ án đối với mức phạt tù từ 3 năm đến dưới 4 năm; 40 triệu đồng/vụ án đối với mức phạt tù từ 4 năm đến dưới 5 năm và 50 triệu đồng/vụ án đối với mức phạt tù từ 5 năm trở lên. Trường hợp bản án có nhiều hình phạt khác nhau, chọn mức cao nhất để làm căn cứ hỗ trợ.

Trích Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND TP Đồng Nai

Đối với vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp phạt, mức hỗ trợ tối đa bằng 50% số tiền xử phạt nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ. Các hành vi thuộc diện áp dụng gồm: đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề; cạo sửa, tẩy xóa, làm vé số giả để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng.

Đối tượng thụ hưởng là các tập thể, cá nhân tham gia phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc về số đề, làm vé số giả. Việc phân phối tiền hỗ trợ căn cứ tính chất phức tạp của vụ án, số lượng người, đơn vị tham gia và thời gian điều tra, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nguồn kinh phí được trích từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai doanh nghiệp xổ số; tổng mức chi trong năm tài chính không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai chi hỗ trợ đối với các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn 55 xã, phường thuộc tỉnh Đồng Nai trước đây; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước chi trả đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn 40 xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước trước đây. Trường hợp vụ việc liên quan cả hai doanh nghiệp, các bên phải thống nhất đơn vị chi trả, bảo đảm không vượt định mức được phê duyệt.

PHÚ NGÂN