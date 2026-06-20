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Đồng chí Lê Văn Minh làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

SGGPO

Sáng 20-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH

Từ khóa

HĐND phường Diên Hồng Cao Anh Minh Nguyễn Khắc Văn Thành ủy TPHCM Tô Đình Tuân Báo và Phát thanh Truyền hình TPHCM

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