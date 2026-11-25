Báo SGGP số ra ngày 13-11-2026 có bài viết “Khổ vì xe ben chở đất thi công đường cao tốc”, phản ánh nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng phục vụ Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai) không che chắn kỹ, để đất đá rơi vãi xuống đường, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường.

Các xe ben còn chở quá tải khiến đường bị hư hỏng; phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông.

Xe ben chở đất thi công Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku làm hư hỏng đường ĐH26 đoạn qua xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGỌC OAI

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, sau khi báo đăng, các đơn vị liên quan đã làm việc với UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) để đánh giá, xác định thiệt hại, tìm giải pháp khắc phục. Theo đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng Gia Lai (chủ đầu tư Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) đồng ý tổ chức giám định thiệt hại, làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân. Chủ đầu tư đã thuê Công ty TNHH Giám định Chuyên Việt khảo sát, đánh giá nhà cửa bị hư hại, dự kiến hoàn tất trong tháng 11-2026. Các bên cũng thống nhất mở đường công vụ riêng cho xe ben chở vật liệu vào công trường, tránh gây phiền hà cho người dân sống dọc đường ĐH26 và quốc lộ 19B.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã Bình An hiện có 4 mỏ đất đang khai thác, có 137 xe ben thường xuyên ra vào để chở đất phục vụ thi công đường cao tốc. Thời gian qua, đơn vị đã tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý 984 phương tiện vi phạm trên quốc lộ 19B và đường ĐH26, chủ yếu các lỗi: chở quá khổ, quá tải, để vật liệu rơi vãi, cơi nới thành thùng… Ngoài việc bị xử phạt, các nhà thầu, chủ xe ben cũng được yêu cầu cam kết bảo đảm an toàn giao thông, tưới nước, vệ sinh đường, che chắn vật liệu và chạy đúng tốc độ.

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NGỌC OAI