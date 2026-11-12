Cuộc sống đảo lộn do nước thải

Nhiều hộ dân sống dọc đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TPHCM) phản ánh đến Báo SGGP: Hệ thống thoát nước trong khu vực đang “có vấn đề”. Mưa xuống, nước không thoát được, dâng cao trên đường và tràn vào nhà dân. Ngoài nước mưa, nước thải dưới cống cũng chảy ngược lên nền nhà gây ngập. Thực trạng trên tồn tại từ cuối năm 2025 đến nay, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân nhưng chính quyền địa phương chậm có phương án xử lý.

Chỉ vào nền nhà bị nứt, ông Đặng Xuân Tự (54 tuổi, ngụ số 473 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TPHCM) cho biết đó là hậu quả của những đợt mưa lớn gần đây.

Nền nhà của ông Tự bị hư hại do nước thải dưới cống thường xuyên trào lên. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo ông Tự, mỗi khi có mưa, nước dưới cống liên tục chảy ngược lên nền nhà. Ban đầu, nước trào lên từ miệng nhà vệ sinh, lỗ thoát sàn. Càng về sau, nước thải dưới cống chảy lên mạnh hơn, làm hư nền nhà, tạo hố trào ngược giữa nhà. Khi hết mưa, nước rút, chất thải, rác thải, côn trùng bám đầy tường nhà và vật dụng.

“Tình trạng trên khiến sinh hoạt của gia đình tôi đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi nhiều lần phản ánh, có đơn kêu cứu gửi UBND phường Long Bình nhưng không thấy ngành chức năng kiểm tra, có phương án xử lý”, ông Tự nói.

Điều ông Tự và gia đình lo lắng hơn là nếu không được xử lý, nước liên tục tràn lên nhà sẽ ảnh hưởng đến kết cấu nền móng, tường nhà, gây mất an toàn cho gia đình.

Ngoài căn nhà ông Tự đang ở, nước cống cũng thường xuyên tràn lên nền các phòng trong dãy trọ của ông ở phía sau. Hiện toàn bộ khách thuê đã trả phòng do không chịu nổi cảnh nước ngập và ô nhiễm thường xuyên.

“Cứ mưa xuống là nước ở ngoài tràn vào, nước dưới cống trào lên khiến cả dãy trọ bị ngập nặng, có hôm đang đứng trong phòng mà nước ngập đến hơn đầu gối”, ông Tự kể.

Chung cảnh ngộ, bà Đỗ Thị Thanh (70 tuổi, sống gần nhà ông Tự) cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao kéo theo bùn đất tràn vào quán ăn của bà, khiến việc buôn bán thường xuyên bị đình trệ. Để ngăn nước ngoài đường tràn vào nhà, gia đình bà Thanh xây bờ bê tông chắn trước cửa. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này lại khiến nước bên trong không thể thoát ra ngoài, gây ngập cục bộ.

Bà H. (59 tuổi, thuê mặt bằng cạnh nhà bà Thanh để bán tạp hóa) cho hay nước cống thường xuyên tràn lên nền nhà làm hư hàng hóa. “Chắc tháng tới tôi sẽ phải chuyển nhà”, bà H. chia sẻ.

Trước phản ánh của người dân, PV Báo SGGP đã liên hệ làm việc với UBND phường Long Bình và được đại diện chính quyền địa phương yêu cầu gửi nội dung phỏng vấn.

Ngày 15-10-2026, phóng viên đã chuyển nội dung cần trao đổi. Tuy nhiên đến nay, qua gần 1 tháng, UBND phường Long Bình vẫn chưa có thông tin phản hồi.

NGUYỄN TÂN