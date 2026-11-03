Vũng Tàu: Lập lại trật tự tại các khu biệt thự cho thuê ngắn ngày

Người dân sống ở các khu biệt thự trên tuyến đường Võ Thị Sáu, Lạc Long Quân… (phường Vũng Tàu, TPHCM) phản ánh đến Báo SGGP: Rất nhiều nhà ở đây được chủ cho khách du lịch thuê ngắn ngày. Trong quá trình lưu trú, khách thường xuyên ăn nhậu, ca hát, mở nhạc thâu đêm suốt sáng; dừng, đậu xe bít kín hẻm…, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, đi lại của người dân.

22 giờ 30 ngày 31-10, căn biệt thự trong hẻm 129 đường Võ Thị Sáu vẫn sáng đèn. Trong nhà, tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly, ca hát, hò hét... vang lên. Sống cách đó tầm 30m, ông Trần Văn V. (71 tuổi) không cách gì ngủ được, đành mở cửa nhà rồi đi ra, đi vào. “Tuần nào cũng vậy, cứ đến thứ bảy, chủ nhật là chúng tôi bị “khủng bố” tiếng ồn, không thể nào chợp mắt”, ông Th. than thở.

Theo ông Th., tình trạng trên tồn tại nhiều năm qua. Ban đầu, chỉ có một vài biệt thự cho khách du lịch thuê, nhưng đến nay con số đã lên hàng chục căn. Nỗi khổ vì tiếng ồn của người dân trong khu dân cư cứ thế tăng lên.

“Góp ý, nhắc nhở chủ nhà không được, bà con đến khu phố, ra UBND phường phản ánh nhưng không có kết quả. Không chịu nổi, có người đã phải bán nhà, dọn đi nơi khác sống”, ông Th. cho biết thêm.

Các xe chở khách du lịch thường xuyên đậu song song trên đường nội bộ trong khu biệt thự trên đường Lạc Long Quân (phường Vũng Tàu), gây cản trở giao thông. Ảnh: QUANG VŨ

Không chỉ gây mất trật tự, khách lưu trú trong các căn biệt thự ở 2 khu biệt thự trên đường Võ Thị Sáu, Lạc Long Quân còn ngang nhiên dừng, đậu ô tô, xe khách các loại (15 chỗ, 30 chỗ, 45 chỗ) chật kín hẻm, gây cản trở, mất an toàn giao thông.

“Chiều ngang hẻm chỉ rộng 8m, nhưng có hôm 2 xe khách và ô tô của khách đậu song song, bít hết. Mỗi buổi sáng cần đi giao hàng sớm, tôi không thể lái ô tô bán tải từ nhà ra đường lớn, đành phải thuê xe chở, rất phiền toái và tốn kém”, anh Trịnh Cường, nhà trong khu biệt thự trên đường Võ Thị Sáu cho biết.

Một số hộ dân ở khu biệt thự trên đường Lạc Long Quân còn phản ánh, khách lưu trú trong các biệt thự thường xuyên đổ rác, thức ăn thừa ra hẻm, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa ô nhiễm môi trường.

Mang nỗi niềm của người dân đến gặp lãnh đạo phường Vũng Tàu, PV Báo SGGP được ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường nhìn nhận: Phản ánh của người dân là đúng. Tình trạng khách du lịch lưu trú trong các biệt thự thường xuyên gây ồn, dừng, đậu xe làm cản trở lưu thông trong hẻm là có. “Địa phương hiểu rõ nỗi phiền toái của người dân và đang quyết liệt xử lý”, ông Thuấn cho biết.

Theo ông Thuấn, thời gian qua, lực lượng chức năng của phường đã tăng cường kiểm tra; qua đó phát hiện và xử lý gần 40 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 530 triệu đồng. Ngoài ra, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định đối với 6 cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tổ chức 1.200 ca tuần tra, xử lý gần 800 trường hợp dừng, đậu xe sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, với tổng số tiền phạt gần 750 triệu đồng.

“Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của khách lưu trú và chủ nhà cho thuê trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu dân cư, chính quyền, công an địa phương cũng sẽ tăng cường lực lượng, kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm”, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định.

Quan điểm nhất quán của lãnh đạo phường Vũng Tàu là phát triển du lịch phải gắn với giữ vững kỷ cương đô thị, bảo đảm an ninh, an toàn và cuộc sống bình yên của nhân dân; không đánh đổi trật tự đô thị để lấy sự tăng trưởng thiếu bền vững.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, UBND phường Vũng Tàu quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, văn minh, an toàn; góp phần khẳng định Vũng Tàu là điểm đến du lịch biển chất lượng cao của TPHCM.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết, hiện nay, phường Vũng Tàu có gần 800 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với hơn 13.000 phòng. Trong đó, hơn 160 cơ sở hoạt động theo mô hình homestay, biệt thự và căn hộ cho thuê ngắn ngày. Thời gian tới, UBND phường tập trung vào các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là bãi đậu xe, giao thông tĩnh, các tuyến hẻm và điều kiện phòng cháy, chữa cháy; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về lưu trú; tăng cường ứng dụng công nghệ và hệ thống camera trong quản lý địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra liên ngành theo chuyên đề, tiếp nhận, điều phối xử lý kịp thời phản ánh của người dân và du khách. Giải pháp quan trọng nữa là nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong quản lý hoạt động của cơ sở và khách lưu trú.

QUANG VŨ