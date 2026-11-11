Không để lãng phí nguồn lực đất đai

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5121/QĐ-UBND, bổ sung 4 dự án quy mô lớn tại phường Ngũ Hành Sơn vào danh mục xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo cơ chế đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 về xử lý vi phạm pháp luật đất đai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bốn dự án tại khu vực ven biển phường Ngũ Hành Sơn được bổ sung vào danh mục gồm: DAP (của Công ty TNHH DAP), DAP1 (của Công ty TNHH DAP1), DAP2 (của Công ty TNHH DAP2), Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư).

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định cả 4 dự án đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Theo Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP và Kết luận thanh tra số 2885/KL-TTTP của Thanh tra TP Đà Nẵng, những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai các dự án này có một phần trách nhiệm lớn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước qua các thời kỳ.

Việc ban hành các văn bản ưu đãi đầu tư chưa chuẩn xác, xác định giá thuê đất thiếu cơ sở, cấp giấy phép xây dựng hoặc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khi chưa hoàn thiện quy hoạch phân khu đã khiến việc triển khai các dự án bị ngưng trệ kéo dài. Vì vậy, việc đưa các dự án này vào danh mục xem xét tháo gỡ theo cơ chế đặc thù là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền.

Đến nay, TP Đà Nẵng đã đưa tổng cộng 356 dự án, khu đất vào diện xử lý theo cơ chế đặc thù. Trong đó, 231 dự án tồn đọng cùng 1.990 cơ sở nhà, đất bị vướng mắc về thời hạn sử dụng đất đã được xử lý, tháo gỡ, giúp thu nộp về ngân sách nhà nước hơn 1.900 tỷ đồng tiền thuế và nghĩa vụ tài chính còn nợ. Tuy nhiên, dù đạt được kết quả tích cực, quá trình xử lý, tháo gỡ vướng mắc vẫn gặp trở ngại.

TP Đà Nẵng đang yêu cầu rà soát năng lực tài chính và nghĩa vụ tài chính của từng dự án, phân loại rõ những trường hợp đủ điều kiện tiếp tục triển khai và những trường hợp còn vướng mắc.

Để cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả tối đa, giải pháp then chốt là phải bảo đảm nguyên tắc vừa đồng hành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, vừa không bỏ sót các sai phạm làm thất thoát ngân sách. Sự phối hợp đồng bộ cùng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sẽ là “chìa khóa” để TP Đà Nẵng giải phóng lượng vốn đầu tư rất lớn, đưa các “khu đất vàng” vào khai thác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

NGUYÊN KHÔI