Dẹp nạn “hành dân” ở cơ sở

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ban hành Công văn số 11205/UBND-SNV về chấn chỉnh công tác tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Động thái này xuất phát từ việc tại xã Thăng Điền, khi cán bộ hướng dẫn hồ sơ không đầy đủ, thiếu thống nhất, khiến người dân phải đi lại đến 5 lần để bổ sung giấy tờ, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền địa phương.

Tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục hành chính tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều nhiêu khê. Trong bối cảnh chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến đang được đẩy mạnh, việc người dân phải đi lại đến 5 lần chỉ để hoàn tất một bộ hồ sơ là điều khó chấp nhận.

Vì thế, việc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh vụ việc lần này không chỉ nhằm xử lý một trường hợp cụ thể mà còn thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Thành phố yêu cầu không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, gây phiền hà cho người dân.

Đáng chú ý, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương còn được cụ thể hóa bằng cơ chế đánh giá, xếp loại KPI hàng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã. Theo đó, người đứng đầu chính quyền cơ sở phải tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đối chiếu với thông tin kiểm tra, chấm điểm của các sở, ngành trước khi lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định xếp loại.

Đưa thước đo KPI vào đánh giá hàng tháng đối với người đứng đầu cấp xã chính là trách nhiệm được đặt thẳng vào cấp thi hành gần dân nhất. Xã nào để dân than phiền, hồ sơ trễ hạn, cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà thì xếp loại của Chủ tịch xã lập tức tụt hạng, có thể ảnh hưởng đến thu nhập và uy tín của lãnh đạo địa phương.

Chất lượng bộ máy hành chính không thể chỉ đo bằng những khẩu hiệu “đao to búa lớn”, hay hệ thống thiết bị hiện đại đặt ở sảnh, mà phải thể hiện qua thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm và kết quả giải quyết hồ sơ của những người ngồi sau ô kính tiếp dân. Đừng để người dân mỗi lần đi làm giấy tờ lại phải kiên nhẫn chờ đợi sự may rủi từ tinh thần trách nhiệm của cán bộ công quyền.

NGUYÊN KHÔI