Tối 25-11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bế mạc Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II - năm 2026.

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc

Theo Ban tổ chức, trong 5 ngày (từ 21 đến 25-11), tỉnh Cà Mau đón khoảng 230.000 lượt khách (khoảng 2.200 lượt khách quốc tế), trong đó 54.200 lượt khách tại cơ sở lưu trú và 175.800 lượt khách tại các khu, điểm du lịch, di tích, điểm tham quan, vui chơi giải trí, tổng doanh thu ước khoảng 330 tỷ đồng.

Một số điểm có lượng khách lớn như Quảng trường Phan Ngọc Hiển, các điểm du lịch tâm linh, Khu du lịch Đất Mũi, Quảng trường Hùng Vương...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng trao giải nhất Cuộc thi con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại của Cà Mau tại TPHCM đã đạt được kết quả tích cực, thu hút đông đảo người dân, du khách và các đối tác thương mại tham gia. Thông qua hoạt động trưng bày, trải nghiệm ẩm thực, giao lưu văn hóa và kết nối cung cầu, hình ảnh sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, nhất là các sản phẩm thủy sản của Cà Mau được quảng bá rộng rãi.

Khách tham quan mô hình nuôi tôm tại Festival tôm Cà Mau

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, Festival tôm Cà Mau lần thứ II và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam khép lại, nhưng những giá trị, cơ hội hợp tác, niềm tự hào và khát vọng phát triển được khơi dậy từ sự kiện sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy bằng hành động cụ thể.

Tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đưa ngành tôm phát triển vững mạnh; bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa; phát triển du lịch và thương mại; xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, bền vững, xứng đáng với vị thế vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Sáng tác ca khúc, lời mới Vọng cổ và Bài bản Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau năm 2026; cuộc thi ảnh và video Cà Mau từ bầu trời năm 2026; cuộc thi thiết kế xe diễu hành đẹp; cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp; cuộc thi Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026.

Con tôm sú nặng nhất đoạt giải nhất có trọng lượng hơn 380gram, chiều dài hơn 34cm, mẫu tôm sú của ông Từ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Chí Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), giá trị giải thưởng 15 triệu đồng.

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