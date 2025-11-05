Mang Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau đến TPHCM

Chiều 5-11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội cua Cà Mau - lần thứ 2 và sự kiện “Xin chào Cà Mau”.

Quang cảnh họp báo

Tại buổi họp báo, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 với chủ đề “Cua Cà Mau: hương rừng - vị biển”, diễn ra từ ngày 16-11 đến 22-11, tại phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Hiệp Thành và Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Một trong những điểm nhấn là không gian ẩm thực về cua Cà Mau; tổ chức chế biến, quảng diễn món ăn từ cua Cà Mau.

Các món ăn chế biến từ cua biển Cà Mau

Ngoài ra, còn có cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau; tổ chức không gian trưng bày, triển lãm thương mại; chuỗi sự kiện CamaUP’25 - Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2025; hội thảo quốc tế đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành cua biển Cà Mau - Việt Nam; hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch…

Về sự kiện “Xin chào Cà Mau” với chủ đề “Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo tương lai” do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18-11 đến 22-11 với các hoạt động chính: Lễ hội ẩm thực – Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 (diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh niên, phường Sài Gòn, TPHCM); hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (diễn ra tại Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141, Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) và hoạt động truyền thông và quảng bá sự kiện.

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau với quy mô 100 gian hàng, bao gồm khu triển lãm các mô hình, hình ảnh, biểu tượng đặc sắc của Cà Mau; trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, kết nối giao thương; khu vực chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc Cà Mau bằng cách mời các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng từ Cà Mau và TPHCM trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc sắc từ cua và hải sản vùng sông nước; tổ chức trải nghiệm dùng thử, hướng dẫn chế biến đặc sản Cà Mau và khu vực sân khấu giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

TẤN THÁI