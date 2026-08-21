Các đơn vị phối hợp chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác

Sáng 21-8, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết vừa làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Nam và UBND phường Long Thành (TP Đồng Nai) về công tác phối hợp, chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các đơn vị thống nhất nội dung phối hợp đưa sân bay vào khai thác

Tại buổi làm việc, đại diện Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông tin tổng quan dự án, đồng thời đề xuất các nội dung phối hợp theo 4 nhóm chuyên đề: an ninh, an toàn hàng không và quản lý tĩnh không; y tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tàu bay; hạ tầng giao thông, lưu trú; diễn tập thử nghiệm và định hướng cộng đồng.

Các bên thống nhất nội dung hợp tác, triển khai diễn tập theo phương án do Cảng hàng không quốc tế Long Thành đề nghị.

UBND phường Long Thành cam kết tạo điều kiện, triển khai các công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác; đồng thời kiến nghị ưu tiên chính sách hướng nghiệp, đào tạo và tuyển dụng lao động địa phương, đặc biệt là con em các gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án, vào làm việc tại sân bay Long Thành.

Phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến ký quy chế phối hợp trong tháng 9-2026.

Dịp này, Cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp UBND phường Long Thành trao 2 phần quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn.

XUÂN TRUNG