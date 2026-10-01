Xã hội

Giao thông

Thu hẹp làn xe để khắc phục sụt lún trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

SGGPO

Từ ngày 1 đến 10-10, một số đoạn trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thu hẹp làn xe để thi công khắc phục sự cố sụt lún mặt đường. CSGT TP Đồng Nai khuyến cáo người dân giảm tốc độ khi qua khu vực này.

Đoạn đầu đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được thu hẹp làn xe để thi công khắc phục sự cố sụt lún mặt đường. Ảnh: PHÚ NGÂN
Đoạn đầu đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được thu hẹp làn xe để thi công khắc phục sự cố sụt lún mặt đường. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, các vị trí đang tổ chức thi công gồm đoạn từ Km01+800 đến Km01+950, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM và đoạn từ Km05+140 đến Km05+069, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai.

Trong thời gian thi công, một phần làn đường bị thu hẹp. Phòng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường và chấp hành hệ thống báo hiệu tại khu vực thi công.

w-sut-lun-cao-toc-7-2782.jpg
Hư hỏng mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai dù mới đưa vào khai thác tạm

CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện không đi vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, đồng thời tuân thủ quy định khi vượt xe để bảo đảm an toàn.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí phương tiện khoảng 150m.

Người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian thi công.

Trước đó, Báo SGGP có phản ánh tình trạng sụt lún, nứt mặt đường trên phần đường xe chạy tại Km1+900, có đoạn vệt sụt lún kéo dài hàng chục mét, xuất hiện hố rỗng phía dưới, có điểm rộng khoảng 10cm, sâu khoảng 40cm; mặt đường tại làn giữa cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Đường cao tốc Biên Hòa Phần đường xe chạy Người điều khiển xe Phòng Cảnh sát giao thông Làn đường Sụt lún Báo SGGP Đồng Nai Thi công Báo hiệu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn