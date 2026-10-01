Thu hẹp làn xe để khắc phục sụt lún trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Từ ngày 1 đến 10-10, một số đoạn trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thu hẹp làn xe để thi công khắc phục sự cố sụt lún mặt đường. CSGT TP Đồng Nai khuyến cáo người dân giảm tốc độ khi qua khu vực này.

Đoạn đầu đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được thu hẹp làn xe để thi công khắc phục sự cố sụt lún mặt đường. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, các vị trí đang tổ chức thi công gồm đoạn từ Km01+800 đến Km01+950, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM và đoạn từ Km05+140 đến Km05+069, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai.

Trong thời gian thi công, một phần làn đường bị thu hẹp. Phòng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường và chấp hành hệ thống báo hiệu tại khu vực thi công.

Hư hỏng mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai dù mới đưa vào khai thác tạm

CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện không đi vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, đồng thời tuân thủ quy định khi vượt xe để bảo đảm an toàn.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí phương tiện khoảng 150m.

Người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian thi công.

Trước đó, Báo SGGP có phản ánh tình trạng sụt lún, nứt mặt đường trên phần đường xe chạy tại Km1+900, có đoạn vệt sụt lún kéo dài hàng chục mét, xuất hiện hố rỗng phía dưới, có điểm rộng khoảng 10cm, sâu khoảng 40cm; mặt đường tại làn giữa cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

PHÚ NGÂN